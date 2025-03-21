Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınması Protesto Edildi - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınması Protesto Edildi

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası üniversite öğrencileri Saraçhane Parkı'nda protesto düzenledi. Polis, yoğun biber gazı ile müdahale etti ve gerginlik yaşandı.

21.03.2025 00:16  Güncelleme: 01:57
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Haber: Beril KALELİ/Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını, bu akşamki buluşmadan sonra sürdüren bir grup gence polis sert bir şekilde müdahale etti. Yoğun biber gazının etkisiyle Saraçhane Parkı'ndan İBB binasına doru kaçan gençler kapıda yığılınca izdiham yaşandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilerek gözaltına alınmasına ilişkin protestolar dün ilk olarak, diploma iptali kararını veren İstanbul Üniversitesi önünde başlamıştı. Bugün, İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik, İstanbul Teknik, Galatasaray, Mimar Sinan, Boğaziçi, Marmara üniversiteleri başta olmak üzere çok sayıda üniversitede protesto eylemleri düzenlendi. İstanbul, Yıldız Teknik ve Galatasaray Üniversitesi öğrencileri zaman zaman yürüyüş yaparak akşam saatlerinde Saraçhane'ye ulaştı.

"Bu daha başlangıç mücadeleye devam", "Kurtuluş yok ya hep beraber ya hiç birimiz", "Her yer Taksim her yer direniş" şeklinde sloganlar atan öğrenciler hükümeti istifaya çağırdılar. Öğrencilerden bazıları Saraçhane'den Taksim'e yürümek istedi. Polis ise barikat oluşturarak buna izin vermedi. Şair Sunay Akın öğrencilerle konuştu, gerginliği önlemeye çalıştı. Zaman zaman barikata yüklenen öğrencilerle polis arasında gerginlik yaşandı. O anlarda polis biber gazı kullandı, yere düşüp ezilme tehlikesi geçirenler oldu. İtfaiye Müdürlüğü'nden çıkan itfaiye araçlarının barikatı geçmesi de zaman aldı. Gerginlik ve arbede zaman zaman devam etti.

Çok sayıda polis biber gazı sıktı

Daha sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın birer konuşma yaptığı buluşmanın ardından Taksim'e yürüme konusunda ısrar eden ve barikatın kaldırılmasını isteyen gençlere polis saat 23.00 sıralarında biber gazıyla müdahalede bulundu. Bir anda yoğun biber gazına maruz kalan gençler parktan İBB binasına doğru uzaklaşmaya başladı. Bariyerlere takılıp  düşenler oldu. İBB giriş kapısında yığılma oldu. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve diğer yetkililer müdahale etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınması Protesto Edildi - Son Dakika

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