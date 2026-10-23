Ekvador\'da Cotopaxi ve Pichincha cezaevlerinde 8 mahkum öldü, 10 kişi yaralandı

KİTO, 23 Ekim (Xinhua) -- Ekvador'un And Dağları bölgesinde yer alan Cotopaxi ve Pichincha eyaletlerindeki iki ayrı cezaevinde çıkan isyanlarda 8 mahkum hayatını kaybetti.

Ulusal cezaevi yönetim birimi olan Özgürlükten Mahrum Yetişkin ve Ergen Suçlular için Ulusal Kapsamlı Bakım Hizmeti Kurumu'nun (SNAI) perşembe günkü açıklamasına göre, hayatını kaybeden mahkumların 4'ü Latacunga'daki Cotopaxi 1 Numaralı Cezaevi'nde, diğer 4'ü ise başkent Kito'da El Inca Cezaevi olarak bilinen Pichincha 1 Numaralı Geçici Tutukevi'nde bulunuyordu.

Olaylarda yaralanan 10 kişinin tedavi altına alındığı bildirildi.

İsyanlara karıştığından şüphelenilen mahkumların tespit edildiği ve Santa Elena eyaletindeki yüksek güvenlikli El Encuentro Cezaevi'ne nakledilecekleri belirtildi.

Açıklamaya göre, Ulusal Polis ve Silahlı Kuvvetler'den oluşan Güvenlik Bloku, düzeni sağlamak amacıyla ilgili cezaevlerinde güvenlik protokollerini uygulamaya ve operasyonlar yürütmeye devam ediyor.

Ekvador'daki cezaevleri, ülkedeki şiddetin başlıca odak noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Rakip suç çeteleri arasındaki çatışmalar nedeniyle 2021'den bu yana cezaevlerinde onlarca kişinin hayatını kaybettiği şiddet olayları yaşanıyor.

Ekvador ordusu, hükümetin organize suç gruplarına karşı ilan ettiği "iç silahlı çatışma" durumu kapsamında Ocak 2024'ten bu yana cezaevlerine konuşlandırılmış durumda.