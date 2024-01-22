- Ekvador'da hastaneyi basan çete üyeleri yarı çıplak gözaltına alındı

QUITO - Ekvador'da, bir hastanenin kontrolünü ele geçirmeye çalışan 68 çete üyesi polis tarafından yarı çıplak bir şekilde gözaltına alındı.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da şiddet olayları artarak devam ediyor. Polis tarafından yapılan açıklamada, Guayas eyaletine bağlı Yaguachi kasabasındaki bir hastaneye baskın düzenleyip kontrolü ele geçirmeye çalışan 68 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Yarı çıplak şekilde yere yatırılan şahıslar, ters kelepçeyle otobüse bindirilerek polis merkezine götürüldü. Operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu maddenin ele geçirildiği bildirildi.

Polis açıklamasında, saldırganlarının tedavi gören bir çete üyesini hastaneden çıkarmak için baskın düzenlemiş olabileceği ve soruşturmanın devam ettiği ifade edildi. Polis ayrıca operasyon kapsamında çete üyelerinin komuta merkezine dönüştürdüğü bir "rehabilitasyon merkezine" baskın düzenlediğini açıkladı.

Ekvador'da yetkililer, gizli bir şekilde çeteler tarafından işletilen yüzlerce sağlık merkezinin kapatıldığını duyurmuştu.

Çeteler ülkeyi kaosa sürükledi

Ekvador'da 8 Ocak'ta Los Choneros çetesinin lideri "Fito" lakaplı Jose Adolfo Macias Villamar'ın cezaevinden kaçmasının ardından Devlet Başkanı Daniel Noboa 60 gün süreyle olağanüstü hal ilan etmiş, çetelere karşı savaş başlatmıştı. Çete üyeleri ise sokaklara inerek sivilleri ve güvenlik güçlerini öldürmekle tehdit etmiş, onlarca polisi ve cezaevlerindeki gardiyanları rehin almıştı. Guayaquil'deki çete saldırılarında 8 kişi hayatını kaybederken, Nobol kasabasında 2 güvenlik görevlisi öldürülmüştü.

Yerel kaynaklara göre, 17 milyon nüfuslu Ekvador'da 20 binden fazla üyesi olan yaklaşık 20 suç örgütü bulunuyor.