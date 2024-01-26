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El Al, Güney Afrika'ya uçuşları askıya alıyor - Son Dakika
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El Al, Güney Afrika'ya uçuşları askıya alıyor

İsrail'in ulusal hava yolu şirketi El Al, Güney Afrika'ya karşı açılan 'soykırım' davası nedeniyle uçuşlarını askıya alacağını duyurdu. Karar, Uluslararası Adalet Divanı'nın ihtiyati tedbir talebine ilişkin kararının açıklanmasından saatler önce alındı.

El Al, Güney Afrika\'ya uçuşları askıya alıyor
26.01.2024 - 14:45,
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İsrail'in ulusal hava yolu şirketi El Al, aleyhinde "soykırım" davası açan Güney Afrika'ya mart ayının sonundan itibaren uçuşları askıya almaya karar verdi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, El Al Şirketi, mart sonundan itibaren Güney Afrika'nın Johannesburg kentine uçuşlarının askıya alınacağını duyurdu.

Bu kararın, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasında ihtiyati tedbir talebine ilişkin kararın açıklanmasından saatler önce alınması dikkatleri çekti.

Jerusalem Post gazetesi, şirket içinden bir kaynağa dayandırdığı haberinde, El Al'nin güvenlik durumu ve Lahey'deki dava nedeniyle İsraillilerin Güney Afrika'ya seyahat etmek istemediğini ve bunun yerine Tokyo, ABD ve Tayland gibi yeni destinasyonları tercih ettiğini aktarmıştı.

UAD'nin Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasında ihtiyati tedbir talebine ilişkin kararını bugün açıklaması bekleniyor.

Kaynak: AA
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