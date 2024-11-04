El-Bire'de İsrailli Saldırı: Soykırım Uyarısı

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Filistin Dışişleri Bakanlığı, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bire kentinde yaklaşık 20 aracı ateşe vermesini " Gazze'deki soykırımın başka bir versiyonu" olarak nitelendirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "barbar İsrailli milislerin, El-Bire kentindeki vahşi saldırısının ve Filistinlilere ait evleri ve araçları ateşe vermesinin en sert şekilde kınandığı" belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yerleşimci çetelerin işlediği bu suçlar, Gazze'de devam eden soykırım ve tehcirin uzantısı ve başka bir versiyonudur.

Kente baskın düzenleyen Yahudi terörist unsurlar, başta Filistinlilere ve topraklarına yönelik alenen kışkırtıcı söylemlerde bulunan aşırı sağcı bakanlar olmak üzere işgal devletindeki siyasi kadrodan aldıkları destek olmasaydı bu çirkin suçları işleyemezdi."

Açıklamada, "uluslararası camianın Gazze'deki soykırımın durdurulması konusunda gösterdiği başarısızlığın yerleşimci örgütlere ve derneklere daha fazla suç işlemeleri için cesaret verdiği ve Gazze'de edinilen faşist tecrübenin, işgal altındaki Batı Şeria'da uygulanmaya çalışıldığı" kaydedildi.

İsrail yönetiminin ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının durdurulması için Filistin Dışişleri Bakanlığının tüm düzeylerde çabalarını sürdürdüğü, dünya ülkeleri ve Birleşmiş Milletlerden (BM) yükümlülüklerini yerine getirmelerini istediği vurgulandı.

Hamas, saldırıyı "terörizm" olarak niteledi

Öte yandan Hamas, bu sabah Batı Şeria'da Filistinlilere ait yaklaşık 20 aracın ateşe verildiği saldırıları "terörizm" olarak niteledi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, sonuncusu Bire'de olmak üzere, işgal altındaki Batı Şeria'nın belde ve köylerine kadar uzanan bu terör saldırıları yüzleşmek gereken tehlikeli bir tırmanıştır." ifadelerine yer verildi.

"Yahudi çetelerin" şafak vakti Bire kentinde gerçekleştirdiği bu saldırının, Batı Şeria'daki "gaspçı terörün" yeni bir aşaması olduğu kaydedilen açıklamada, söz konusu suçların bedelinin ödenmesi gerektiği vurgulandı.

Ramallah yakınlarındaki El-Bire kentinin sanayi bölgesine sabahın ilk saatlerinde baskın düzenleyen bir grup İsrailli, Filistinlilere ait yaklaşık 20 aracı ateşe vermişti.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerden oluşan söz konusu silahlı grubun, bölgeye gelen ambulans ve sivil savunma ekiplerine de ateş açtığı aktarılmıştı.