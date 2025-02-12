El Ezher'den Filistin Davasına Destek Çağrısı

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Mısır'daki El Ezher Kurumu, Arap ve İslam ülkelerini "Filistin davasını tasfiye etmeyi hedefleyen tehcir planlarını reddetmeye" davet etti.

Ezher Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, "Filistin halkının topraklarında kalması şartıyla Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına dair Mısır ve Arap ülkelerinin sergilediği tutuma destek vermeye davet ediyoruz." denildi.

Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşmasının uygulanması için her türlü baskının kurulması çağrısının yapıldığı açıklamada, dünya liderlerinin de ülkelerin kaderini etkileyen açıklamalar yaptıklarında hikmeti elden bırakmamaları talebinde bulunuldu.

Kimsenin Filistin halkına uygulanmaya elverişli olmayan önerileri dayatma hakkı olmadığı vurgusunun yapıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm dünyanın da Filistinlilerin kendi topraklarında başkenti Kudüs olan bağımsız devletlerinde yaşama hakkına saygı duyması gerekir. Arap ve Müslüman yöneticilerin yanı sıra dünyadaki onur sahibi herkesi, Filistin davasını tasfiye etme ve Filistinlileri vatanlarından etmeye zorlayarak davalarını sonsuza kadar yok etmeyi hedefleyen tehcir planlarını reddetmeye davet ediyoruz."

Vatanın kutsallığını hiçe sayarak Filistinlileri binlerce yıldan beri yaşadıkları topraklarından etmenin hedeflendiğine işaret edilen açıklamada, "Uluslararası toplumun da mazlum ve savunmasızlara yardım etmemesi, tüm dünyayı istikrarsızlığa ve güçlünün güçsüzü yok ettiği bir ormana dönüşmesine yol açar." ifadeleri kullanıldı.

Dünyadaki tüm dini kurumlara da mazlum Filistin halkını savunma çağrısının yapıldığı açıklamada, "Tüm dinler, Filistinlileri topraklarından kovmayı ve topraklarını başkaları için terk etmeye zorlamayı reddediyor. Bizler de hukuk ve uluslararası örflerle yönetilmesi gereken bir dünyada yaşıyoruz." denildi.

Açıklamada, Filistin topraklarında yaşananların insanlığı tarih öncesi asırlara götürdüğü vurgusu yapıldı.

Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.