El Fetih ve Hamas Kahire'de Bir Araya Geldi - Son Dakika
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El Fetih ve Hamas Kahire'de Bir Araya Geldi

El Fetih ve Hamas, Gazze'nin yönetimi için Mısır'da olumlu görüşmelere başladı.

03.12.2024 10:24
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KAHİRE, 3 Aralık (Xinhua) -- El Fetih ve Hamas heyetleri, Mısır'ın başkenti Kahire'de savaştan harap düşmüş Gazze Şeridi'nin gelecekteki yönetimini görüşmek üzere bir araya geldi.

İsminin açıklanmaması koşuluyla Xinhua'ya konuşan üst düzey bir El Fetih yetkilisi Mısır'ın desteğiyle pazartesi günü başlayan görüşmelerin olumlu bir atmosferde sorunsuz şekilde ilerlediğini söyledi.

Mevcut görüşmeler Kahire'de daha önce iki hareket arasında gerçekleştiren görüşmelerin devamı niteliğinde. El Fetih ve Hamas, ekim ayında Kahire'de gerçekleştirilen görüşmede Refah Sınır Kapısı'nın yönetimi de dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ndeki hizmetleri yönetecek siyasi olmayan bir geçici komite kurmaya karar vermişlerdi.

2007 yılında Hamas'ın Gazze'nin kontrolünü ele alması, El Fetih'inse hakimiyetini Batı Şeria'da sürdürmek zorunda kalması üzerine iki hareket arasında anlaşmazlık yaşanıyor. İki grup, temmuz ayında Çin'de gerçekleştirilen görüşmelerde uzun zamandır aralarında devam eden çekişmeyi sona erdirme konusunda mutabık kalmıştı.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin pazartesi günü verdiği bilgilere göre İsrail'in 13 ayı aşkın bir süredir devam eden saldırılarında en az 44.466 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Xinhua

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