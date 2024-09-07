Hazar Gölü'nde Lezzet Turu: Perihan Kurt'un Restoranı - Son Dakika
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Hazar Gölü'nde Lezzet Turu: Perihan Kurt'un Restoranı

Hazar Gölü\'nde Lezzet Turu: Perihan Kurt\'un Restoranı

Elazığ'ın Maden ilçesinde Hazar Gölü kıyısında 22 yıldır ailesiyle restoran işleten Perihan Kurt, müşterilerine ciğer ve kebap çeşitleri sunarak lezzetli bir deneyim yaşatıyor. Kurt, ailesiyle birlikte özveriyle çalışarak müşterilerine en iyi hizmeti sunmaya devam ediyor.

07.09.2024 13:17
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Elazığ'da Maden ilçesinde Hazar Gölü kıyısında 22 yıldır ailesiyle restoran işleten 5 çocuk annesi Perihan Kurt, müşterileri için ocağın başına geçerek başta ciğer olmak üzere kebap çeşitleri hazırlıyor.

Eşiyle omuz omuza verip 22 yıl önce Diyarbakır'dan, Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin Mahallesi'ne yerleşmeye karar veren Kurt, Hazar Gölü'ne kıyısı bulunan mahallede restoran açtı.

Kurt, 22 yıldır işlettikleri restoranda tezgahın başına geçerek, ciğer başta olmak üzere birçok kebap çeşidini müşterilerine sunuyor.

"5 çocuğumu da burada büyüttüm"

Kurt, AA muhabirine, müşterilerine hizmeti en üst noktada tutmak için eşi ve çocuklarıyla beraber özveriyle çalıştıklarını söyledi.

Müşterilerden geri dönüşlerin güzel olduğunu, bunun kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Kurt, " Kayseri'den, Malatya'dan, Diyarbakır'dan, Elazığ'dan buraya geliyorlar. Ciğer kebabımızı yediklerinde mutlu oluyorlar." dedi.

Restoranın yol üzerinde olduğunu, bu nedenle sadece turizm döneminde değil, her mevsim hizmet verdiklerini kaydeden Kurt, yolculuk yapanların da mola için restoranlarını tercih ettiğini anlattı.

En büyük destekçisinin eşi olduğunu dile getiren Kurt, şöyle konuştu:

"İnsanlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Kadının olduğu yerde temizlik de ciğer kebabı da belli olur. Güzel şeyler çıkıyor. 'Siz de mi kebap işi yapıyorsunuz?' diyenler oluyor. Beni ocağın başında gördüklerinde müşteriler tereddüt ediyor. Kimi şaşırıyor kimi de mutlu oluyor. Bir erkekten daha güzel pişirdiğimi de görüyorlar. Bu durum da hoşuma gidiyor. 5 çocuğumu da burada büyüttüm ve çok zorluk çektim. Çocuklarım küçük olduğu zaman kimi zaman bir müşterinin kucağına bırakıp servis açardım."

Arslan Kurt da eşiyle birlikte yerli ve yabancı turistlere hizmet vermenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Ailesiyle iş kurmanın ve bu işi yürütmenin daha avantajlı olduğunu düşündüğünü aktaran Kurt, "Eşimle beraber çocukları da burada büyüttük." dedi.

Diyarbakır'dan Hazar Gölü'ne tatil için gelen Zafer Tütü, her yıl restorana uğradıklarını, Perihan Kurt'un pişirdiği ciğer kebabını yediklerini anlattı.

Tütü, "Ciğer kebabını yemeden ayrılmıyoruz. Aslında kadın eli değince daha lezzetli ve güzel oluyor." dedi.

"Lezzetine güvendiğim için öneriyorum"

İlçede esnaf Birgül Dardağan da Hazar Gölü'nün ilçeye ciddi anlamda bir katma değer sunduğunu, turistlerin ilgi odağı olduğunu aktardı.

Havası ve suyuyla, doğal güzellikleriyle herkesin Hazar Gölü'nü görmesi gerektiğini dile getiren Dardağan, "Bir de bu ilçenin Perihan ablası var. Ciğerini yemeden işe gitmiyorum. Eline, koluna sağlık, kebabı harika yapar. Bana 'Nerede ciğer yiyebiliriz?' diye soran aileler oluyor, ben de 'Perihan ablaya gidin.' diyorum. Lezzetine güvendiğim için öneriyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Hazar Gölü, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hazar Gölü'nde Lezzet Turu: Perihan Kurt'un Restoranı - Son Dakika

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