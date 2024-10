Elazığ\'da At Sevgisi Temalı Resim Sergisi Açıldı

Güncel

Elazığ'da, Türkiye Jokey Kulübünce (TJK) düzenlenen resim sergisi törenle açıldı.

TJK tarafından geleneksel olarak düzenlenen "At", "At Sevgisi" ve "At Yarışı" konulu 12. Resim Yarışması'nda seçici kurul tarafından belirlenen 39 eser, Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi'nde sergilendi.

TJK Genel Sekreteri Gülnur Gülerce, serginin açılışında yaptığı konuşmada, yarışmaya 514 eserin katıldığını belirtti.

39 eserin sergilenmeye değer bulunduğunu ifade eden Gülerce, "12'ncisi düzenlenen ve 2 yılda bir yaptığımız resim yarışmasının amacı topluma, sanata ve at sevgisine katkıda bulunmak. Derece alan resimleri önce Diyarbakır'da sonra da Elazığ'da sergiledik. Katılım oldukça güzel. Destek verenlere teşekkür ederim. Omuz omuza birbirimize destek vererek bu sosyal projelerimizi devam ettiriyoruz." dedi.

Daha sonra serginin açılışı yapıldı.

Açılışa, Vali Yardımcısı Recep Gündüz, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, kurum müdürleri, kulübün yönetim kurulu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.