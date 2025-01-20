Elazığ\'da Avcılar Kangal Köpeğine Saldırdı

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Elazığ'da avcılar bir kangalı telef edip birini de yaraladı

ELAZIĞ - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde avcılar tarafından silahla ateş edilen bir kangal köpeği telef olurken biri de ayağından yaralandı.

Olay Karakoçan ilçesi Koçyiğitler köyü Dal mezrasında meydana geldi. İzin ile bölgede avcılık yapan yabancı uyruklu ve yerli avcılar tarafından bir köpek öldürüldü bir köpek de iki ön bacaklarından vurularak yaralandı. Olay hakkında konuşan Songül Hasdemir, "Ben ailem ile birlikte Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Koçyiğitler köyü Dal mezrasında ikamet etmekteyim. Bizim geçim kaynağımız çiftçilik koyun besiciliği yapmaktayız yaklaşık 210 tane koyunumuz var. Kırsal alanda olduğumuz için evimizi ve koyunlarımızı koruyan 3 tane Kangal cinsi köpeğimiz var. Akşam saat 16.00 civarlarında köye avlanmaya (domuz avına) gelen avcılar tarafından 2 tane Sivas kangal cinsi köpeğimizi vurdular. Bir köpeğimiz öldü. Biri de iki ön ayaklarından yaralandı. Yaralı köpeğimizi Bingöl'de hayvan hastanesine götürüp tedavisini kendimiz yaptırdık. Bu olay ailemiz için çok büyük kayıp, dağlık alanda sürü hayvancılığının verimli bir şeklide yapılabilmesi için Çoban köpeklerinin önemi çok büyüktür. Hayvancılık yapılan bölgede yaban hayvanları kurt gibi tehlikesi olması sebebiyle iyi çoban köpeklerine ihtiyaç duyulmaktadır. Hem maddi hem de manevi zararlarımız vardır. Ailemiz için çok değerli olan iki tane kangal köpeğimize zarar veren öldüren ve yaralayan avcılardan şikayetçiyiz" dedi.

Hasdemir ailesi avcılar hakkında Karakoçan Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulundu.