Elazığ\'da Cengiz Aytmatov Millet Parkı ve Cengiz Aytmatov Anıtı açıldı

Elazığ'da Cengiz Aytmatov Millet Parkı ve Cengiz Aytmatov Anıtı'nın açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Kentte, 18 Ağustos 2016'da 3 polisin şehit düştüğü, 217 kişinin yaralandığı terör saldırısının gerçekleştirildiği İl Emniyet Müdürlüğü binasının bulunduğu alana Millet Bahçesi yapıldı. Valilik ve belediye tarafından parka dünyaca ünlü Kırgız yazar, diplomat ve devlet adamı Cengiz Aytmatov'un adı verildi. Park içerisinde de Aytmatov adına anıt heykel yapıldı.

Cengiz Aytmatov Millet Parkı ve Cengiz Aytmatov Anıtı'nın açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, mehteran takımı gösteri sundu, manasçı Musaoğlu Tölebek tarafından Manas Destanı'ndan bölümler okundu.

Törende konuşan Vali Ömer Toraman, Türk dünyasının en önemli kültür ve sanat etkinliklerinden biri olan ve 15'incisi onuruna düzenlenen Hazar Şiir Akşamları vesilesiyle 2007'de Elazığ'a gelen Cengiz Aytmatov'un hafızalarda unutulmaz bir yer bıraktığını söyledi.

Aytmatov'un Türk milletinin büyük bir içtenlikle benimsediği ve okuduğu yazar ve devlet adamı olduğunu ifade eden Toraman, "Cengiz Aytmatov, 'Elazığ'ı Türk halkının manevi azığı olarak görüyorum' diyerek, bizlere şu vasiyetini emanet etmiştir; Türk dünyasında bilimi, uygarlığı ve kültürü geliştirmek için birlik olmamız, birlikte hareket etmemiz ve dayanışma içerisinde olmamız gerekir. Onun bu rehberliği ve yol göstericiliği üzerine bugün mutluyuz ki Türk Devletleri Teşkilatı gibi önemli bir müesseseye kavuşmuş bulunuyoruz. İnşallah bu Türk Devletleri Teşkilatı daha da ileriye giderek bir Türk birlik teşkilatına dönüşecektir." dedi.

"Kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin elde ettiği başarılar, Türk dünyasının gururu"

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbayev de 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı Türk halkına tekrar geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirtti.

Kazakbayev, "Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünya siyasetinde, ekonomisinde, askeri alanda, ticari, kültürel, yeni teknolojiler ve diğer bütün alanlarda çok daha güçlüdür ve dünyanın önde gelen lider ülkelerinden biridir. Kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin elde ettiği başarılar, Türk dünyasının gururudur." dedi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Arslan Kapayoğlu Koyçiyev de bu güzel etkinlikte Elazığlılarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Elazığ'ın kadim bir şehir olduğunu anlatan Koyçiyev, "21. yüzyıl Türk devrinin, Türk kökenli halkların yüzyılıdır, bunun en bariz örneğidir, Böylesine güzel bir etkinliği çok büyük bir delil olarak görüyorum." diye konuştu.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise dünya edebiyatının en önemli kalemleri arasında yer alan fahri hemşehrileri Cengiz Aytmatov'un adını kentte yaşatmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Aytmatov'un sadece Türk dünyasının değil tüm insanlığın kabul ettiği kıymetli bir değer olduğunu dile getiren Şerifoğulları, "Aytmatov dünyaca tanınmış bir yazar olmasının yanı sıra siyasetçi ve devlet adamlığı gibi pek çok sıfatıyla da zamanın ruhunu okuyan örnek bir şahsiyet. Eserlerinde insanı merkeze alan ve 'Bir insan için en zor şey insan kalabilmektir' sözüyle düşünce dünyamızda önemli bir yer edinen Aytmatov, eserlerinde ön plana çıkardığı değerlerle gelecek nesiller için ilham kaynağı olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Cengiz Aytmatov Millet Parkı ve Cengiz Aytmatov Anıtı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Törene, Kırgızistan Cumhuriyeti Yazarlar Birliği Başkanı Nurlan Kalibekov, Kırgızistan Cengiz Aytmatov Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Abdıldacan Akmatalıyev, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı Serhat Kabaklı, Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Ömeroğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ, kurum ve kuruluşların temsilcileri ve akademisyenler ile vatandaşlar katıldı.