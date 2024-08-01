Elazığ'da çocuklar İsrail'in saldırılarını protesto etti

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Elazığ'da bir grup çocuk, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de hayatını kaybeden akranlarına dikkati çekmek için yürüyüş yaptı.

El-Aksa Platformu öncülüğünde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan çocuklar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Çocuklar, taşıdıkları dövizlerle İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Grup adına konuşan çocuklardan Talha Hacıbekiroğlu, İsrail'in devam eden saldırıları sonucu binlerce çocuğun öldüğünü belirterek, bundan duydukları üzüntüyü ifade etti.

Daha sonra İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Şiirler okuyan çocuklar, Filistin'e özgü dans figürleri sundu.