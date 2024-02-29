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Elazığ'da en çok tercih edilen balık çeşitleri hamsi, istavrit ve alabalık oldu

Havalar ısındı, vatandaşların balığa olan rağbeti azalmadı

ELAZIĞ - Elazığ'da balık tezgahlarında özellikle hamsi, istavrit ve alabalık için yoğunluk yaşanırken, esnaf sezon sonu olmasına rağmen vatandaşların balığa olan ilgisinin arttığını belirtti.

Elazığ'da balık sezonunun sonuna yaklaşılmasına rağmen balıkçılar satışlardan memnun. Havaların ısınmaya başlamasına rağmen tezgahtaki çeşitliliği azalmayan balığa vatandaşlar tarafından rağbet gösterilmeye devam ediyor. Balıkçılara gelen vatandaşların en çok tercih ettiği ürünler ise hem ekonomik hem de bereketli olmasından dolayı hamsi, istavrit ve alabalık oldu. Hamsi ve istavritin kilosu 90 liradan satılırken, alabalık ise 110 liradan vatandaşların satışına sunuluyor.

Balıkçı Ramazan Erdoğan, "Vatandaşlarımız en çok hamsi, istavrit ve alabalık balıklarını tercih etti. Bu balık çeşitlerini seçmelerinin nedenleri hem ekonomik olmaları hem de bereketli olmalarından kaynaklı. Yoğun bir sezon oldu aynı zamanda balık da boldu. Vatandaşlarımız, balık çeşitleri arasında en fazla saymış olduğumuz balık çeşitlerini tercih etti. Fiyatlar bakımından diğer ürünlere göre çok uygun. Tezgahta bulunan balık çeşitlerinin fiyatları 35 liradan başlayıp 250 liraya kadar yükseliyor. Havalar ısınmaya başladı. Yavaş yavaş sezonun sonuna doğru gelsek de vatandaşlarımız balığa rağbet göstermeye devam ediyor. Keşke sezon bitmese de balık satışına devam edebilsek ama 1 Nisan itibariyle sezon kapanacak ve avlanama yasağı başlayacak. Sezon kapanana kadar bizim de balık satışlarımız herhangi bir zam gelmeden devam edecek" dedi.