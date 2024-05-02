Elazığ'da Fırat Üniversitesi Öğrencileri Filistin'e Destek Verdi - Son Dakika
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Elazığ'da Fırat Üniversitesi Öğrencileri Filistin'e Destek Verdi

Elazığ\'da Fırat Üniversitesi Öğrencileri Filistin\'e Destek Verdi

Elazığ'da Fırat Üniversitesi öğrencileri, ABD'deki üniversitelerde düzenlenen Filistin eylemlerine 2 dilde okunan basın bildirisiyle destek verdi. Öğrenciler, AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı organizasyonunda üniversite kampüsünde yer alan Fırat Üniversitesi Kütüphanesi önünde bir araya geldi. Öğrenciler adına basın bildirisini Elazığ AK Parti Üniversite Başkanı Samet Babamir Türkçe, FÜ Tıp Fakültesi öğrencisi Libyalı Abdülrahman Abuaeshah ise İngilizce okudu.

02.05.2024 15:38
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Elazığ'da Fırat Üniversitesi (FÜ) öğrencileri, ABD'deki üniversitelerde düzenlenen Filistin eylemlerine 2 dilde okunan basın bildirisiyle destek verdi.

Öğrenciler, AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı organizasyonunda üniversite kampüsünde yer alan Fırat Üniversitesi Kütüphanesi önünde bir araya geldi.

Öğrenciler adına basın bildirisini Elazığ AK Parti Üniversite Başkanı Samet Babamir Türkçe, FÜ Tıp Fakültesi öğrencisi Libyalı Abdülrahman Abuaeshah ise İngilizce okudu.

Babamir, Gazze'de, çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli ayırt etmeksizin 35 bin kişinin İsrail barbarlığı tarafından katledildiğini, binlerce kişinin evinden, yurdundan göçe sürüklendiğini, bebeklerin bombardımanlar sonucu enkaz altında can verdiği bir soykırım yaşandığını söyledi.

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesinde öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla başlayan İsrail karşıtı gösterilerin dünya genelinde onurlu duruşun başkaldırı fitilini ateşlediğini ifade eden Babamir, ABD genelindeki onlarca kampüse yayılan bu insani duruşu derslerini iptal ettirmek, disiplin soruşturmasına sevk edilmek, hatta tutuklanmak pahasına sergileyen, eylemlere katılan, sesini yükselten tüm üniversiteli kardeşlerine yürekten teşekkür ettiklerini aktardı.

Babamir, şöyle konuştu:

"Bizler de vicdan sahibi her bir genç gibi AK Parti Gençlik Kolları olarak Gazze'de yaşanan katliama karşı on binlerce gencin katılımıyla ilk günden bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz SAYSTOP eylemlerimize, boykot çağrılarımıza ve yardım faaliyetlerimize ara vermeksizin devam edeceğimizi ve Gazze halkının çığlığına ses veren herkesin farklılıklarına bakmaksızın yanında olmaya devam edeceğimizi bildiriyoruz. Elazığ ÜniAK teşkilatları ve Fırat Üniversitesi öğrencileri olarak Gazzelilerin çığlıklarına kulak veren ABD'nin Yale Üniversitesi öğrencilerinin yanında olduğumuzu belirtiyoruz. 81 İlimizde bulunan bütün üniversiteli kardeşlerimizi ve akademisyenlerimizi İsrail barbarlığına karşı durmaya, Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmaya ve SAYSTOP eylemlerimize ses vermeye davet ediyoruz."

Kaynak: AA

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