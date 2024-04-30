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Elazığ'da Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

ELAZIĞ - Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce ülke genelindeki imam hatip liseleri ve ortaokulları arasında düzenlenen Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın bölge finali Elazığ'da gerçekleşti.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce ülke genelindeki imam hatip liseleri ve ortaokulları arasında düzenlenen Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasının bölge finali Elazığ'da gerçekleştirildi. Bünyamin Eroğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleşen finale Elazığ olmak üzere Adıyaman, Kilis, Gaziantep, Malatya, Tunceli, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'dan imam hatip ortaokul ve lise öğrencileri katıldı.

Çok güzel bir programın icrası için bir arada olduklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, "Bu tarzda bir program ve etkinlik adına burada olmanız beni ziyadesiyle mutlu etti. Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüz, spesifik bir genel müdürlüktür. Hem mesleğe hem de alana öğrencileri yetiştirmek için canla başla mücadele eden ve uğraşan bir kurumdur. Bizler de bu çatı altında imam hatip okulları olarak bu süreci ilimiz özelinde bütün ülkede yürütmeye çalışıyoruz. Bu nedenle buradaki çalışma ve gayret gerçekten çok kıymetlidir. Geçmişte imam hatip okulları, tatbikat camileri veya bölge camilerinde hutbelerini, ezanlarını ve Kuran-ı Kerim tilavetlerini yapıp bu tatbikatı gerçekleştirirlerdi. Ancak son dönemlerde tatbikatın da dışına çıkarak yarışmalar ve programlarla bu güzellikler artık daha üst noktaya gelip hem halka tanıtılıp hem de yaygınlaştırılma hedefine ulaşmış durumdadır. Bugün de inşallah bu bölge finalini ilimizde gerçekleştirmiş olacağız. Burada 8 il yarışmaya katıldı. Geçtiğimiz yıl da ilimizde hutbe okuma yarışmasını gerçekleştirmiştik o da çok hayırlı ve güzel bir şekilde sonuçlanmıştı" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi Hüseyin Demirbaş, "Milli Eğitim Temel Kanununda öğrencileri milli ve manevi değerlere hazırlamak diye bir ödevimiz vardır. Bu fen lisesi için de geçerlidir. Anadolu liseleri için de imam hatip liseleri için de geçerlidir. Tüm öğrencilerimizi kucaklayıp onları milli ve manevi değerleri ile buluşturmak zorundayız. Yoksa ülkenin geleceği kötüye doğru gidiyor demektir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yarışmaya katılan tüm öğrencilere hediyeler takdim edildi.