Elazığ'da Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Elazığ'da Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın bölge finali Elazığ'da gerçekleşti. Elazığ, Adıyaman, Kilis, Gaziantep, Malatya, Tunceli, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'dan imam hatip ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı yarışmada, öğrencilere hediyeler takdim edildi. Programda konuşan yetkililer, öğrencilerin milli ve manevi değerlerle buluşmasının önemine vurgu yaptılar.

30.04.2024 23:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

ELAZIĞ - Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce ülke genelindeki imam hatip liseleri ve ortaokulları arasında düzenlenen Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın bölge finali Elazığ'da gerçekleşti.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce ülke genelindeki imam hatip liseleri ve ortaokulları arasında düzenlenen Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasının bölge finali Elazığ'da gerçekleştirildi. Bünyamin Eroğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleşen finale Elazığ olmak üzere Adıyaman, Kilis, Gaziantep, Malatya, Tunceli, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'dan imam hatip ortaokul ve lise öğrencileri katıldı.

Çok güzel bir programın icrası için bir arada olduklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, "Bu tarzda bir program ve etkinlik adına burada olmanız beni ziyadesiyle mutlu etti. Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüz, spesifik bir genel müdürlüktür. Hem mesleğe hem de alana öğrencileri yetiştirmek için canla başla mücadele eden ve uğraşan bir kurumdur. Bizler de bu çatı altında imam hatip okulları olarak bu süreci ilimiz özelinde bütün ülkede yürütmeye çalışıyoruz. Bu nedenle buradaki çalışma ve gayret gerçekten çok kıymetlidir. Geçmişte imam hatip okulları, tatbikat camileri veya bölge camilerinde hutbelerini, ezanlarını ve Kuran-ı Kerim tilavetlerini yapıp bu tatbikatı gerçekleştirirlerdi. Ancak son dönemlerde tatbikatın da dışına çıkarak yarışmalar ve programlarla bu güzellikler artık daha üst noktaya gelip hem halka tanıtılıp hem de yaygınlaştırılma hedefine ulaşmış durumdadır. Bugün de inşallah bu bölge finalini ilimizde gerçekleştirmiş olacağız. Burada 8 il yarışmaya katıldı. Geçtiğimiz yıl da ilimizde hutbe okuma yarışmasını gerçekleştirmiştik o da çok hayırlı ve güzel bir şekilde sonuçlanmıştı" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi Hüseyin Demirbaş, "Milli Eğitim Temel Kanununda öğrencileri milli ve manevi değerlere hazırlamak diye bir ödevimiz vardır. Bu fen lisesi için de geçerlidir. Anadolu liseleri için de imam hatip liseleri için de geçerlidir. Tüm öğrencilerimizi kucaklayıp onları milli ve manevi değerleri ile buluşturmak zorundayız. Yoksa ülkenin geleceği kötüye doğru gidiyor demektir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yarışmaya katılan tüm öğrencilere hediyeler takdim edildi.

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Tunceli, Malatya, Elazığ, Kilis, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:27 Ankara’yı bir kez daha sağanak vurdu Ankara'yı bir kez daha sağanak vurdu
21:52 Esenyurt’taki eskort kavgasında kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı Esenyurt'taki eskort kavgasında kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
21:39 Diyanet’in organizasyonuyla Ürdün’e gitmiş İsrail askerlerinin öldürdüğü Türk’ün Şanlıurfa’da imam olduğu ortaya çıktı Diyanet'in organizasyonuyla Ürdün'e gitmiş! İsrail askerlerinin öldürdüğü Türk'ün Şanlıurfa'da imam olduğu ortaya çıktı
19:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Meydanı mitinge uygun değil, muhalefet 1 Mayıs’a gölge düşürmeye çalışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Meydanı mitinge uygun değil, muhalefet 1 Mayıs'a gölge düşürmeye çalışıyor
16:50 İsrail’de savaş kabinesi birbirine girdi Yeni katliam için can atan Netanyahu resmen arada kaldı İsrail'de savaş kabinesi birbirine girdi! Yeni katliam için can atan Netanyahu resmen arada kaldı
23:49 Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih ile Real Madrid 2-2 berabere kaldı Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih ile Real Madrid 2-2 berabere kaldı
22:56 Fenerbahçeli Rade Krunic, şampiyonluk baskısını kaldıramadığını itiraf etti Fenerbahçeli Rade Krunic, şampiyonluk baskısını kaldıramadığını itiraf etti
21:47 BBP lideri Destici’den, ABB’nin amblem değişikliği teklifine tepki: Ankara’da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil BBP lideri Destici'den, ABB'nin amblem değişikliği teklifine tepki: Ankara'da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil
21:15 Mehmet Büyükekşi şimdi ne yapacak Erken seçime gitmek zorunda kaldı Mehmet Büyükekşi şimdi ne yapacak? Erken seçime gitmek zorunda kaldı
20:45 5 futbolcu, kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturmasında ifade verecek 5 futbolcu, kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturmasında ifade verecek
19:57 Trafikte küfür yüzünden çıkan kavgada 4 kişi hastanelik oldu Trafikte küfür yüzünden çıkan kavgada 4 kişi hastanelik oldu
19:13 Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1500 liraya çıkarıldı Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1500 liraya çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 23:59:55. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement