Elazığ\'da GES Destekli Domates Üretimi Artıyor

Elazığ'da güneş enerjisi santraliyle (GES) desteklenen serada topraksız tarım uygulamaları kapsamında yetiştirilen domateslerde üretimin artırılması hedefleniyor.

Elazığ-Bingöl kara yolunun Değirmenönü köyü mevkisinde 30 dönümlük alan üzerine kurulan modern serada 13 yıldır üretim yapan Binap Tarım, hava sıcaklığının kış aylarında sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte, katı yakıtla ısıtılan seranın enerji maliyetlerini düşürmek için GES kurdu.

Bu yıl faaliyete geçen GES sayesinde elektrik enerjisiyle ısıtılan serada üretilen salkım domatesler ile bu yıl ilk kez hasadına başlanan pembe domatesler, Antalya, İstanbul, Ankara, Mersin gibi büyükşehirlere gönderiliyor.

Yaklaşık 20 kişinin istihdam edildiği ve çoğunluğunu kadın çalışanların oluşturduğu serada, yıllık ortalama üretimi yapılan 600 ton domates tadı ve aromasıyla iç piyasada talep görüyor.

"Üretimi ve istihdamı artırmayı planlıyoruz"

Seranın üretim sorumlusu ziraat mühendisi Sedat Yalçınyiğit, AA muhabirine, çetin kış şartlarında 13 yıldan beri katı yakıtla ısıtılan serada yılın 12 ayı domates üretimi yaparak hem ekonomiye hem de istihdama katkı sunmaya çalıştıklarını söyledi.

GES sayesinde ekonomik anlamda rahatladıklarını aktaran Yalçınyiğit, "Kışın da üretim yaptığımız için genelde katı yakıt kullanıyorduk, bu da bizim için bir dezavantajdı ve girdi maliyetini artırıyordu. Bunun için alternatif olarak güneş enerjisi santrali kurduk. GES sayesinde enerji maliyetlerimizi azaltıp üretimi ve istihdamı artırmayı planlıyoruz. Gelecek yıllarda üretimimizi 600 tondan 1200 tona çıkarmayı istiyoruz." dedi.

Yalçınyiğit, 13 yılda yaşadıkları ekonomik zorluklara rağmen üretimi bırakmamalarındaki etkenlerden birinin de bölgede yetişen domatesin aromasıyla beğeni toplaması olduğunu anlattı.

Salkım domatesin yanı sıra bu yıl pembe domates üretimine de başladıkları bilgisini veren Yalçınyiğit, şunları kaydetti:

"Ürettiğimiz domateslerin aromasının iyi olmasının sebeplerinden biri kullandığımız suyun yer altı suyu olması. Yüksek rakımdan kaynaklanan iklim şartları, düşük nem ve temiz hava da aromaya olumlu etki ediyor. Yine zararlılara karşı mücadelede ilaçlarla değil, biyolojik mücadele yöntemlerini kullanıyoruz."

Yalçınyiğit, ürettikleri domatesin raf ömrünün çok iyi olduğunu, bundan dolayı da talep gördüğünü belirtti.

Bu yıl yurt dışına da ürün göndermeyi hedeflediklerini vurgulayan Yalçınyiğit, "Yıllık 600 ton civarında üretimimiz var, bunu Antalya, Mersin, İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlere gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Projelerimizin büyük kısmında seracılığı değerlendireceğiz"

İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen de tarımda birim alanda en fazla ürün elde edebilmenin modern seralarda yılın 12 ayı yapılan kontrollü üretimle mümkün olduğuna dikkati çekti.

Bu yılki Doğu Anadolu Projesi'nin iki ana başlığından birinin seracılık olduğunu, kentte yılın 12 ayı üretim yapacak seraların artırılmasının daha fazla üretim ve istihdam anlamında önemli olduğunu vurgulayan Taşkesen, şöyle konuştu:

"Biz de ilimizdeki projelerimizin büyük kısmında seracılığı değerlendireceğiz ve projelerimizin birinci sırasını inşallah seracılık kaplayacak. Bu anlamda ilimizde seracılık alanında da hızla büyüyerek yolumuza devam etmek istiyoruz. İlimizde 30 dekar civarında yılın 12 ayı ısıtma sistemiyle üretim yapılabilen modern bir seramız var. Türkiye'de üretilen en kaliteli domateslerden biri de burada üretiliyor."