Elazığ'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Elazığ'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki yürüyüşü düzenlendi

Elazığ\'da İsrail\'in Gazze\'ye saldırılarına tepki yürüyüşü düzenlendi

Elazığ'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla bir yürüyüş düzenlendi. Programda hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı ve dua edildi. Katılımcılar Türk ve Filistin bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Memur-Sen Elazığ İl Temsilcisi İbrahim Bahşi, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını ve İslam ülkelerinde İsrail menşeili markaların daha güçlü bir şekilde boykot edilmesi gerektiğini belirtti.

18.02.2024 20:53  Güncelleme: 20:54
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Elazığ'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için yürüyüş düzenlendi.

Bazı sivil toplum kuruluşları öncülüğünde İzzetpaşa Camisi'nde düzenlenen programda, hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

Daha sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Elazığ Atatürk Stadyumu önünde toplanan katılımcılar, taşıdıkları Türk ve Filistin bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş boyunca İsrail aleyhine slogan atıldı.

Memur-Sen Elazığ İl Temsilcisi İbrahim Bahşi, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını, siyonistlerin saldırıları sonucu kadın, çocuk binlerce sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.

"Birçok ülkede, soykırıma karşı bazı markalar boykot ediliyor." diyen Bahşi, İsrail menşeili markaların İslam ülkelerinde daha güçlü bir şekilde boykot edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

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