Elazığ\'da Kadının Yılan ile Eğlenceli Sohbeti

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Elazığ'da kadının yılan ile sohbeti gülümsetti

ELAZIĞ - Elazığ'da bir kadın, evinin bodrumunda yılanla karşılaştı. Kadının yılan ile sohbeti izleyenleri gülümsetti.

Olay, Çaydaçıra Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kadın, evin bodrumunda yılan fark etti. Bunun üzerine kadın, cep telefonu kamerası ile kayda girdi. Kadının, "Şunun büyüklüğüne bak. Çıkardığı ses bakar mısın? Senin burada ne işin var? Çıkar dilini çıkar çıkar, beni ısırmaya çalışıyorsun demi. Seni bu binaya sokmam ben. Sen buraya nerden geldiysen aynen oraya geri dön, çabuk. Hareketlere bak çok tehlikelisin sen" diyerek yılanla konuşması izleyenleri gülümsetti.

Yılana müdahale etmeyen kadın durumu, Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılan binadan çıkartarak doğal ortamına geri saldı.