Elazığ\'da Meslek Lisesi Öğrencileri, Gazze\'deki Çocuklar İçin Giysi Dikiyor

Elazığ'da meslek lisesi öğrencileri, Gazze'deki çocuklar için giysi dikiyor.
Öğretmen Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin moda tasarım bölümünde okuyan 130 kız öğrenciden 35'i, yaklaşık 1 ay önce hayata geçirilen proje kapsamında Elazığ İHH Kadın Kolları, okul yönetimi ve velilerin desteğiyle temin edilen kumaşlardan Gazzeli çocuklar için giysiler dikti.
Öğrencilerin özverili çalışmaları sonucu hazırlanan 500'e yakın eşofman takımı, tişört, yelek gibi giysiler İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Gazze'deki çocuklara ulaştırılacak.
Okul Müdürü Abdurrahman Güvenç, AA muhabirine, İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de masum sivil halka yönelik soykırım gerçekleştirdiği gibi abluka altına aldığı kentte insanların yiyecek, giyecek, su ve ilaç gibi temel insani ihtiyaçlara ulaşmasına da engel olduğunu söyledi.
Filistin halkının yanında olmak adına öğrencilerin Gazzeli çocuklar için büyük bir özveri ve emekle hazırladığı kıyafetlerin İHH aracılığıyla bölgeye gönderileceğini belirten Güvenç, "Dualarımızla Gazzeli kardeşlerimizin yanında olduğumuz gibi gücümüz ve imkanlarımızla da onların yanında olduğumuzu göstermek adına öğrencilerimiz bu projede yer aldı." dedi.
Proje kapsamında 500'e yakın ürün tasarladıklarını, ürünleri ulaştırmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde olduklarını ifade eden Güvenç, öğrencilerin heyecanla bu çalışmalara katıldığını söyledi.
"Tüm imkanlarla seferber olmaya çalıştık"
Elazığ İHH Kadın Kolları Halkla İlişkiler Birimi sorumlusu Feyza Yüksek ise okul yönetiminin proje hakkında kendilerini bilgilendirmeleri üzerine öğrencilere destek olmak için seferber olduklarını belirtti.
Öğrencilerin gösterdiği duyarlılığın kendilerini mutlu ettiğini anlatan Yüksek, "Öğrencilerden ve gençlerden böyle fikirler gelmesi bizim için çok kıymetli. Bu anlamda elimizden gelen tüm imkanlarla seferber olmaya çalıştık. Projeyle moda tasarımı öğrencileri tekstil ürünlerinin dikimine başladı. Bunların yanı sıra öğrencilerle seramik boyama, makrome örgü ve bileklik yapma çalışmalarımız var."
"Küçük de olsa Gazzeli çocuklar için bir şeyler yapmaya çalıştık"
Öğrencilerden Melis Nur Canpolat da Gazze'de büyük bir insanlık dramı yaşandığını, atılan bombalarla masum çocukların ve kadınların katledildiğini, yerleşim yerlerinin harabeye döndüğünü kaydetti.
İmkanları dahilinde ortaya koydukları projeyle Gazzeli çocuklara yardım etmek istediklerini dile getiren Canpolat, "Çok fazla acı yaşadılar. Küçük de olsa Gazzeli çocuklar için bir şeyler yapmaya çalıştık. En azından giyim ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık." diye konuştu.
İlknur Arat da Gazze'de çocuklara, kadınlara ve sivil halka yönelik katliamdan dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirtti.
Arat, "Gazze'deki çocuklara yardım amaçlı giysiler dikiyoruz, elimizden gelen imkanlarla onlara katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Oradaki insanların gerçekten çok kötü durumda olduğunu hepimiz biliyoruz." dedi.
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