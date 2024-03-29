Elazığ'da üniversite öğrencilerine ücretsiz iftar veriliyor
ELAZIĞ - Elazığ Fırat Üniversitesi bünyesinde eğitim gören öğrencilere Ramazan ayı boyunca ücretsiz iftar veriyor.
Elazığ Fırat Üniversitesi ve FÜ Gelişme Vakfı iş birliğiyle Ramazan ayı boyunca üniversitenin yerleşkesindeki Üniversite Evinde bulunan yemekhanede öğrenciler için iftar yemeği çıkarılıyor. Gelişme Vakfı bünyesinde başta akademisyenler olmak üzere hayırsever iş insanlarının da bağışlarıyla günlük ortalama 5 bin kişilik yemek çıkarılıyor. Ramazan boyunca öğrenciler ücretsiz bir şekilde bu imkandan faydalanabilecek. İftar programına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz da katılarak iftarını öğrencilerle birlikte açtı ve kendileriyle sohbet etti. Öğrenciler de kampanyadan dolayı başta üniversite rektörü olmak üzere, akademisyen ve hayırseverlere teşekkürlerini iletti.
"Kampanyadan dolayı çok memnunuz"
FÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz ise "Fırat Üniversitesi bünyesinde Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş tarafından yönlendirilmeleri ile kurulmuş olan FÜ Gelişme Vakfımız oldu. Ramazan ayı boyunca da bu iftar menüsünden ücretsiz bir şekilde faydalanması sağlanıyor. Şu anda Üniversite Evinde günlük değişme ile birlikte ortalama 5 bin kişi ücretsiz bir şekilde yemek yemesi sağlanmaktadır. Her gün akademisyenlerimizin, Elazığlı hayırsever iş insanlarının verdiği iftarlarla birlikte il dışından gelen kıymetli öğrencilerimiz burada iftar yapmakta. Bu desteklerle birlikte hem öğrencilerimiz mutlu hem de akademisyenlerimiz aynı şekilde. İnşallah, Ramazan boyunca da öğrencilerimiz bu imkandan faydalanacaklar" dedi.
Duydukları memnuniyeti dile getiren Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden Fırat Kaya, "Normalde iftar yemeklerine gelmezdim ama üniversitemizin böyle bir kampanyasından dolayı çok memnunuz ve teşekkür ederiz. Böyle şeylerin yapılması aslında öğrencinin de hoşuna gidiyor. Rektörümüze teşekkür ederiz. Ayrıca hepimiz aşure için geldik, çok teşekkür ederiz" diye konuştu.
Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü öğrencisi Arife Yılmaz, "Bugün, üniversitemizin Ramazan ayı boyunca ücretsiz bir şekilde düzenlediği yemekte hep birlikteyiz. Yemekten dolayı rektörümüze ve akademisyenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz" şeklinde konuştu.
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