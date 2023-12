Elazığlı öğrenci TÜBİTAK yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldu

Elazığlı yetenek TÜBİTAK yarışmasında resmiyle Türkiye üçüncüsü oldu

ELAZIĞ - Elazığlı 7. sınıf öğrencisi Kasım Can Arıkanoğlu, TÜBİTAK tarafından düzenlenen resim yarışmasında yaptığı eserle Türkiye üçüncülüğü elde etti. Resminde, kutuplardaki yaşamı ve geleceğe ışık tutmak için dünyanın geçmişini araştıran Türk bilim insanlarının çalışmalarını konu aldığını ifade eden Arıkanoğlu'nun, ödülünü ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Gacır ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın elinden aldı.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kutup Araştırmaları Enstitüsü ile Bilim ve Toplum Başkanlığı tarafından toplumda kutuplar hakkındaki farkındalığı artırmak amacıyla "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kutuplarda Bilim" temalı resim yarışması düzenlendi. Türkiye genelinde yarışmaya, ilk ve ortaokul ile lise kategorilerinde 81 ilden toplamda 3 bin 367 kişi başvurdu. Seçici Kurul Üyeleri tarafından gerçekleştirilen ön değerlendirme sonucunda 99 eserin finale kaldığı yarışmada Elazığ'dan Bilim Sanat Merkezi görsel sanatlar genel yetenek öğrencisi 7. sınıf öğrencisi Kasım Can Arıkanoğlu ise öğretmeni Nida Güler gözetiminde çizdiği resim ile Türkiye üçüncülüğü elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Geçtiğimiz hafta Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsünde 7. Ulusal Kutup Bilimleri Sempozyumu ve 3. Kutup Şenliği çerçevesinde resimler sergilenirken, dereceye giren öğrenciler için de ödül töreni düzenlendi. Arıkanoğlu'nun dereceye girdiği ve büyük bir başarıya imza attığı yarışma sonucunda ödül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Gacır ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın elinden geldi. Elazığ'da Bilim ve Sanat Merkezi bünyesindeki atölyede öğretmeni ile birlikte çalışmalarını sürdüren Arıkanoğlu çizdiği resimde Türk bilim insanlarının Cumhuriyetin 100. yılında kendi buz gemileri ile araştırmalar yaptığını hayal ederek oradaki canlıların yaşamını ve buzulların erimesi sonucu bütün insanlık için oluşabilecek sorunları konu edinerek çizdiğini dile getirdi.

Heyecan verici bir dönem geçirdiğini dile getiren Kasım Can Arıkanoğlu, "Bilim Sanat Merkezi Görsel Sanatlar Genel Yetenek öğrencisiyim ve yarışmaya Elazığ Bilim ve Sanat Merkezinde danışman öğretmenim Nida Güler rehberliğinde hazırlandım. TUBİTAK Araştırmaları Enstitüsü Merkezinin düzenlediği 'Cumhuriyetin 100. Yılında Kutuplarda Bilim' konulu resim yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldum. Bu yarışmaya hazırlanırken kutuplar ve kutup araştırmaları konusunda pek çok şey öğrendim. Ödül töreninde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Gacır ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ile tanıştık, çok heyecan vericiydi. Resmimde kutuplardaki hayvanlara ve Eskimolara yer verdim" Ayrıca kuzey ışıklarının oluşumu hakkında bilgi edindim" dedi.

"Öğrenciler merkezde yetenek alanlarına göre derslere giriyor"

Atölyesindeki öğrencilerin hepsi ile gurur duyduğunu dile getiren Bilim Sanat Merkezi Görsel Sanatlar Öğretmeni Nida Güler ise "Bilim Sanat Merkezlerinin destek eğitimleri kurumlarındaki öğrenciler, okulların dışında arta kalan zamanlarında bize geliyorlar. Burada yetenek alanlarına göre derslere gidiyorlar. Görsel sanatlar alanından tanılanan öğrenciler sadece bu alanda ders alıyorlar. Proje merkezli eğitim vermemiz gerekiyor. Bu anlamda yarışmalarda olduğu gibi TUBİTAK projelerini, TEKNOFEST projelerini takip ediyor, öğrencilerimizi yönlendiriyoruz. En son katıldığımız, 'Cumhuriyetin 100. Yılında Kutuplarda Bilim' konulu TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü'nün düzenlediği yarışmada öğrencimiz Türkiye üçüncüsü oldu. Aslında öğrencilerimiz bir yarışmaya hazırlanırken aynen bilimsel bir çalışmanın basamakları gibi önce problemi tespit ediyor, sonra amaç belirliyor. Gerekli bilimsel verileri topladıktan sonra da bunları analiz edip kompozisyon haline getirip bir sonuç çıkarıyor. En son katıldığımız bilim yarışmasına Türkiye'nin her yerinden 3 bin 367 öğrenci katıldı. İlkokul, ortaokul ve lise kategorisinde katılım oldu. Kasım Can, ortaokul kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Gacır tarafından ödülleri verildi. O an da Kasım Can için güzel bir andı. Elazığ Bilim ve Sanat Merkezinde görev yaptığım 16 yıl süresince pek çok öğrencimiz aldığı ulusal ve uluslararası derecelerle bu duyguyu yaşadı ve hepsi için önemli bir motivasyon oldu. Bundan sonra da daha güzel başarılar için öğrencilerimizle birlikte araştırmaya ve üretmeye disiplinler arası çalışarak devam edeceğiz" diye konuştu.