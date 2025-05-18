Elazığspor'un İlk Süper Lig Forması Müzeye Bağışlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Elazığspor'un İlk Süper Lig Forması Müzeye Bağışlandı

Elazığlı yazar Bedri Yücel, 23 yıl önce Elazığspor'un Süper Lige çıktığı maçta giyilen formayı müzeye bağışladı. Aynı zamanda o maçın yıl dönümünde gerçekleştirdiği bağış, Elazığspor'un tarihine ışık tutuyor.

18.05.2025 13:43  Güncelleme: 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığspor'un ilk kez Süper Lige çıktığı formayı, 23 yıl sonra müzeye bağışladı

ELAZIĞ - Elazığlı yazar Bedri Yücel, 23 yıl önce Elazığspor'un ilk defa Süper Lige çıktığı maçın formasını, 23 yıl sakladıktan sonra müzeye bağışladı.

Elazığspor, 18 Mayıs 2002 tarihinde Ankara'da Şekersporu 3-1 yenerek tarihinde ilk kez süper lige çıktı. Elazığ'da 'Bir Garip Bedo' lakabıyla bilinen yazar Bedri Yücel, o maçın imzalı formasını 23 yıl boyunca sakladı. Yücel, aynı günün yıl dönümünde formayı Kent Müzesi'ne bağışladı. Forma Elazığspor köşesinde sergilenmeye başladı. Aynı zamanda 2008 tarihindeki ilk gece biletini de müzeye bağışlayan Yücel, 1. Lige çıkmak için mücadele eden Elazığspor'un şampiyon olmasını istedi.

Elazığlı bir yazar olduğunu ve 2 tane kitap çıkardığını dile getiren Bedri Yücel, "Elazığ'daki gazetelerde de köşe yazarlığı yapmaktayım. 2001-2002 sezonunda Elazığspor, Ankara'da Şekerspor ile oynadığı maçı 3-1 kazanıp Süper Lige çıkmayı garantilemişti. Maçtan sonra o zamanki takım kaptanı Mehmet Altıparmak'tan bir forma rica etmiştim. Sağ olsun kaptanımız da formayı, takımdaki bazı futbolculara imzalatarak bana göndermişti. Ben bu formayı 23 senedir saklıyorum. Bu günde 23. Yıl dönümüdür. Şampiyon olduğumuz veya küme düşmekten kurtulduğumuz zaman bu formayı çıkartıp giyerdim. Ardından tekrar sandığa koyardım. Senelerdir bu davranışım devam etti. Sonunda Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğuları tarafından yapılan Kent Müzesi'nde Elazığspor köşesi olduğu için buraya hediye etmeye karar verdim. Bugünde bu formamızı 18 Mayıs 2025 tarihinde 23. yılda getirip müzeye teslim ettim. Formamızın yanında Elazığ'da oynanan ilk gece maçının bileti vardı. 2008 tarihinde oynanmıştı. O bileti de muhafaza etmiştim. Biletle beraber formayı bugün müzemize teslim ettim. Ayrıca Elazığspor futbolcu ve hocamızdan bir ricam olacak. Bu şampiyon olduğumuz formayı getirip buraya hediye ettim, sizde bu sene takımı tekrar şampiyon yapın ve bana mümkünse futbolcuların imzaladığı bir formayı gönderin. Onu da ölene kadar saklayım" dedi.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Elazığspor, Güncel, Elazığ, Kültür, Futbol, Sanat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığspor'un İlk Süper Lig Forması Müzeye Bağışlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı Fiyatlar çakılabilir Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı! Fiyatlar çakılabilir
Kına gecesinde dev disko topu düştü, gelin dahil 3 kişi yaralandı Kına gecesinde dev disko topu düştü, gelin dahil 3 kişi yaralandı
İsrail, Gazze’de kalıcı işgal için harekete geçti İsrail, Gazze'de kalıcı işgal için harekete geçti
Berber çırağı silahlı saldırıda öldürüldü Berber çırağı silahlı saldırıda öldürüldü
Bahçeli’den DEM Partili vekilin katıldığı canlı yayına mesaj Bahçeli'den DEM Partili vekilin katıldığı canlı yayına mesaj
İstanbul için uyarı üstüne uyarı Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor
Kerem Aktürkoğlu’nun abisi Galatasaray taraftarlarına isyan etti Kerem Aktürkoğlu'nun abisi Galatasaray taraftarlarına isyan etti
Gölge başkan itirafçı oldu Ekrem İmamoğlu’yla ilgili neler anlattı neler Gölge başkan itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Fenerbahçe’nin eski yıldızı siyasete girdi İşte desteklediği parti Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti
Havada korku dolu dakikalar Bige Önal, yıldırım çarpan uçakta yaşadıklarını anlattı Havada korku dolu dakikalar! Bige Önal, yıldırım çarpan uçakta yaşadıklarını anlattı
Serra Pirinç’ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu Serra Pirinç'ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu

13:24
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı Bakan Ersoy yanıtladı
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı
12:37
PKK’nın feshi sonrası DEM Parti’den İmralı’ya ilk ziyaret
PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den İmralı'ya ilk ziyaret
11:56
Eleştirilerin hedefindeki Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu
Eleştirilerin hedefindeki Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu
11:04
Can pazarı kamerada Köprüye çarpınca yelkenlere asılı kaldılar
Can pazarı kamerada! Köprüye çarpınca yelkenlere asılı kaldılar
09:46
Bakan Yerlikaya duyurdu Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak
09:58
Fenerbahçe’nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu
Fenerbahçe'nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu
09:48
Bir arı trafiği birbirine kattı
Bir arı trafiği birbirine kattı
09:39
İstanbul’daki barış anlaşmasının mürekkebi kurumadan kan aktı: 9 ölü, 4 yaralı
İstanbul'daki barış anlaşmasının mürekkebi kurumadan kan aktı: 9 ölü, 4 yaralı
09:35
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
09:34
Yavuz Bingöl’den duygusal Sırrı Süreyya Önder mesajı
Yavuz Bingöl'den duygusal Sırrı Süreyya Önder mesajı
09:23
10 ilde 11 organize suç örgütüne operasyon
10 ilde 11 organize suç örgütüne operasyon
09:12
Rakam ortaya çıktı İşte Fenerbahçe’nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
09:12
Bebeği olanlar dikkat Bakanlık satışını yasakladı, ürünler toplatılıyor
Bebeği olanlar dikkat! Bakanlık satışını yasakladı, ürünler toplatılıyor
09:08
Rusya’ya Suriye’de bir soğuk duş daha Bu kez konu para
Rusya'ya Suriye'de bir soğuk duş daha! Bu kez konu para
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2025 14:03:28. #7.11#
SON DAKİKA: Elazığspor'un İlk Süper Lig Forması Müzeye Bağışlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.