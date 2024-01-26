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Elektrikli Araç Trafik Kazası Kurtarma Eğitimi Verilecek - Son Dakika
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Elektrikli Araç Trafik Kazası Kurtarma Eğitimi Verilecek

Kullanımı artan elektrikli araçların kazalara karışması durumunda olay yerine ilk gidecek polis, jandarma, AFAD, itfaiye personeline 'Elektrikli Araç Trafik Kazası Kurtarma Eğitimi' verilecek.

Elektrikli Araç Trafik Kazası Kurtarma Eğitimi Verilecek
26.01.2024 - 11:28,  Güncelleme: 11:44
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Kullanımı artan elektrikli araçların kazalara karışması durumunda olay yerine ilk gidecek polis, jandarma, AFAD, itfaiye personeline "Elektrikli Araç Trafik Kazası Kurtarma Eğitimi" verilecek.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı sekretaryasında 119 paydaş kurum-kuruluşun çalışmalarıyla, "Güvenli Sistem Yaklaşımı" çerçevesinde ve "Trafikte Sıfır Can Kaybı: Vizyon Sıfır" hedefi doğrultusunda "2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı" hazırlandı.

Eylem planının, trafik güvenliğini en üst seviyede sağlamak üzere belirlenen hedefler ve bunlara yönelik stratejilerin hayata geçirilmesi için rehberlik etmesi amaçlanıyor.

Aşırı ve uygunsuz hızla mücadele, incinebilir yol kullanıcılarının korunması, kaza kara noktalarının iyileştirilmesi ve etkin, sürekli, yoğun denetimler yoluyla can kayıplarının önlenmesinin öncelikli alanlar olarak yer aldığı eylem planıyla, trafik kazası sonrası müdahale, bakım ve rehabilitasyon yöntemlerinin güçlendirilerek trafik kazaları sonucu can kayıplarının önlenmesine katkı sunulması da hedefleniyor.

Bu kapsamda, AFAD, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Birliği, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, belirlenen hedeflerle ilgili sorumluluğu olan ve işbirliği yapılacak kuruluşlar arasında yer alıyor.

"Elektrikli Araç Trafik Kazası Kurtarma Eğitimi"

Eylem planında, kullanımı artan elektrikli araçların kazalara karışması durumunda etkin ve doğru müdahale sağlamak amacıyla belirlenen hedefler dikkat çekiyor.

Buna göre, "Elektrikli Araç Trafik Kazası Kurtarma Eğitimi" verilmesi amacıyla standart eğitim müfredatı ile ders materyalleri geliştirilecek ve eğiticiler yetiştirilecek.

Elektrikli araçların karıştığı trafik kazası sonrası olay yerine ilk giden ekipte yer alan polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve bölgeden sorumlu Karayolları Genel Müdürlüğü veya belediye personeline ve diğer acil müdahale personeline eğitim verilecek.

Elektrikli araç trafik kazalarına müdahale ile görevli birimlerin araç, gereç, malzeme ve personelinin trafik kazalarına müdahale kapasitelerinin güçlendirilmesi, araç, gereç ve malzeme standardizasyonunun sağlanması için çalışmalar yapılacak.

Kaynak: AA
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İtfaiye, Acil Durum, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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