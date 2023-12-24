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Elektrikli bisiklet sürücüsü kavşakta öldü - Son Dakika
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Elektrikli bisiklet sürücüsü kavşakta öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ışıklı kavşağa hızla giren otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü İbrahim Dağdaş yaşamını yitirdi. Kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü teslim oldu. İbrahim Dağdaş'ın yakınları sinir krizi geçirdi.

24.12.2023 - 12:23,
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ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde ışıklı kavşağa hızla giren otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü İbrahim Dağdaş (45) yaşamını yitirdi.

Kaza dün saat 19.30 sularında D-400 Karayolu üzeri Aşağı Işıklar Mahallesi ışıklı kavşağında meydana geldi. Karayolunda Alanya istikametinden gelen Mustafa Emre Kaya (19) idaresindeki 07 BIF 505 plakalı otomobil, kavşakta Aşağı Işıklar Mahallesi yönüne geçmeye çalışan İbrahim Dağdaş'ın kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Başında kask olmayan elektrikli bisiklet sürücüsü İbrahim Dağdaş, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 4 metre havalanıp 20 metre ileriye düştü. Kazanın ardından hızla olay yerinden ayrılan otomobil sürücüsü Mustafa Emre Kaya, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede İbrahim Dağdaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İbrahim Dağdaş'ın cenazesi morga konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, D-400 karayolu Alanya Antalya yönünde trafik bir süre servis yolundan verildi. Kazayı duyarak gelen İbrahim Dağdaş'ın yakınları sinir krizi geçirdi. (DHA)

Elektrikli bisiklet sürücüsü kavşakta öldü
Kaynak: DHA
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