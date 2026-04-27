ELFED, Romanya'da Elazığlıları Buluşturdu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ELFED, Romanya'da Elazığlıları Buluşturdu

27.04.2026 03:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ Dernekler Federasyonu (ELFED), Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlediği 'Elazığlılar Gecesi' ile yurt dışındaki hemşerilerini bir araya getirdi. Geceye Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş ve çok sayıda davetli katıldı.

Elazığ Dernekler Federasyonu (ELFED), Romanya'nın başkenti Bükreş'te Elazığlı iş insanları Mehmet Aydın ve Metin Doğan'ın ev sahipliğinde 'Elazığlılar Gecesi' düzenledi. National Golf & Country Club'ta gerçekleşen geceye Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, ELFED Genel Başkanı Kazım Gökhan Elgin, rektörler, yargı mensupları ve iş insanları katıldı.

Gecede Elazığ tanıtım filmi gösterildi, yöresel yemekler ikram edildi, türküler söylendi ve halaylar çekildi. Büyükelçi Altan, Elazığ'ın tarihi ve kültürel zenginliğine vurgu yaparak, Türk-Romen dostluğuna katkı sağlandığını belirtti. Mücahit Yanılmaz, Romanya'daki Elazığlı iş insanlarının yatırımlarının gurur verici olduğunu ifade etti. Milletvekili Erol Keleş, Türkiye'nin artık sözü dinlenen bir ülke olduğunu söyledi. ELFED Genel Başkanı Kazım Gökhan Elgin, federasyonun 24 dernekle faaliyet gösterdiğini ve 250 gence burs sağladığını açıkladı. İş insanı Mehmet Aydın, gecenin kültür ve dostluk bağlarını güçlendirdiğini belirtti. Gece sonunda Büyükelçi Altan ve bazı iş insanlarına 'Fahri Hemşerilik Beratı' verildi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Mücahit Yanılmaz, Milletvekili, Erol Keleş, AK Parti, Türkiye, Romanya, Bükreş, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ELFED, Romanya'da Elazığlıları Buluşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uyuşturucu bağımlısı durak yanında uyuyakaldı Uyuşturucu bağımlısı durak yanında uyuyakaldı
İspanya’da binlerce kişi Filistin için toplandı, “Soykırıma ve savaşa hayır” dedi İspanya'da binlerce kişi Filistin için toplandı, “Soykırıma ve savaşa hayır” dedi
Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz’e sevk edecek Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz'e sevk edecek
Parkta iki grup tabanca ve bıçakla birbirine girdi: 2 yaralı Parkta iki grup tabanca ve bıçakla birbirine girdi: 2 yaralı
Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı
Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı Sahiplerinin yaşamını yitirdiği evden 1 kamyon çöp çıkarıldı

23:43
Trump’ın “İran’ın 3 günü kaldı“ sözüne ağır yanıt: 4 katı zarar veririz
Trump'ın "İran'ın 3 günü kaldı" sözüne ağır yanıt: 4 katı zarar veririz
22:30
Beykoz’da alevler, soğutma çalışmaları sırasında yeniden yükseldi
Beykoz'da alevler, soğutma çalışmaları sırasında yeniden yükseldi
22:01
Şampiyonluk ateşini yaktılar Galatasaray, Fenerbahçe’ye gol oldu yağdı
Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı
22:00
Domenico Tedesco’ya istifa çağrısı
Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı
21:48
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı’na acil iniş yaptı
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı
20:14
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 03:51:53. #.0.4#
SON DAKİKA: ELFED, Romanya'da Elazığlıları Buluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.