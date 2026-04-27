ELFED, Romanya'da Elazığlıları Buluşturdu

Elazığ Dernekler Federasyonu (ELFED), Romanya'nın başkenti Bükreş'te Elazığlı iş insanları Mehmet Aydın ve Metin Doğan'ın ev sahipliğinde 'Elazığlılar Gecesi' düzenledi. National Golf & Country Club'ta gerçekleşen geceye Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, ELFED Genel Başkanı Kazım Gökhan Elgin, rektörler, yargı mensupları ve iş insanları katıldı.

Gecede Elazığ tanıtım filmi gösterildi, yöresel yemekler ikram edildi, türküler söylendi ve halaylar çekildi. Büyükelçi Altan, Elazığ'ın tarihi ve kültürel zenginliğine vurgu yaparak, Türk-Romen dostluğuna katkı sağlandığını belirtti. Mücahit Yanılmaz, Romanya'daki Elazığlı iş insanlarının yatırımlarının gurur verici olduğunu ifade etti. Milletvekili Erol Keleş, Türkiye'nin artık sözü dinlenen bir ülke olduğunu söyledi. ELFED Genel Başkanı Kazım Gökhan Elgin, federasyonun 24 dernekle faaliyet gösterdiğini ve 250 gence burs sağladığını açıkladı. İş insanı Mehmet Aydın, gecenin kültür ve dostluk bağlarını güçlendirdiğini belirtti. Gece sonunda Büyükelçi Altan ve bazı iş insanlarına 'Fahri Hemşerilik Beratı' verildi.