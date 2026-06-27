Elif Yıldız, Türkiye Şampiyonu!

İZMİR'de yaşayan ortaokul öğrencisi Elif Yıldız (12), atletizmde daha önce iki saliseyle kaçırdığı Türkiye şampiyonluğunu, Kütahya'da düzenlenen şampiyonada 60 metre engelli ve 200 metre engelli yarışlarında 2 altın madalya alarak kazandı. Yıldız, "En büyük hayalim ise ay-yıldızlı formayı giyip ülkemi olimpiyatlarda temsil etmek" dedi.

İzmir'de yaşayan Mustafa Kaya Spor Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Elif Yıldız, Kütahya'da 19-21 Haziran 2026 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Atletizm Federasyonu U14 Türkiye Şampiyonası'nda 60 metre engelli ve 200 metre engelli yarışlarında altın madalya kazandı. Daha önce Decathlon Türkiye'nin En Hızlısı yarışlarında Türkiye birinciliğini iki saliseyle kaçırarak ikinci olan Yıldız, atletizme ilkokul öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığını belirtti. Başarısının disiplinli çalışmasına bağlı olduğunu dile getiren Yıldız, "İlkokul öğretmenim koşmamın iyi olduğunu fark etti ve beni yönlendirdi. Haftada 5 gün antrenman yapıyorum. Her gün okul biter bitmez piste gidiyorum. Okul yarışlarında da uzun atlamada İzmir ikinciliği elde ettim. Bu yıl Decathlon Türkiye'nin En Hızlısı'nda Türkiye ikincisi oldum. Türkiye birinciliğini iki salise farkla kaçırdım. Daha sonra Kütahya Türkiye Şampiyonası'nda 60 metre engelli ve 200 metre engelli yarışlarında Türkiye birincisi oldum. Önümüzde 9-10 Temmuz'da U16 Türkiye Şampiyonası var. Kulüp olarak katılacağız ve hedefim yine zirve. En büyük hayalim ise ay-yıldızlı formayı giyip ülkemi olimpiyatlarda temsil etmek" dedi.

'YARIM KALAN HİKAYEMİ KIZIM TAMAMLAYACAK'

Geçmişte kickboks yaptığını ancak ilerletemediğini söyleyen baba Cemalettin Yıldız ise "Elif çocukluğundan beri spora aşıktı. Öğretmeninin yönlendirmesiyle kulübe yazdırdık. Mustafa Kaya Spor Ortaokulu'nu duyunca hemen başvurduk ve ilk kabulde birincilik derecesiyle okula girdi. Şehir dışındaki hiçbir müsabakada onu yalnız bırakmıyoruz. Yürütemediğim spor geçmişimi Elif'in çok daha ileriye taşıyacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Cansu Yıldız ise kızının 3 yaşında jimnastiğe, 6 yaşında ise atletizme başladığını belirterek, antrenörlerinin sürekli yanlarında olduğunu söyledi. Yıldız, Elif'in kardeşi Demirhan Yıldız'ın da aynı spor okulunun sınavlarına girdiğini ve sonuç beklediğini ifade etti.

'SOYADI GİBİ YILDIZ BİR ÖĞRENCİMİZ'

Mustafa Kaya Spor Ortaokulu Müdürü Yaşar Cihan Ünal da Elif Yıldız'ın hem okul hem de Türk sporu adına önemli bir gelecek vadettiğini belirtip, "Elif, soyadı gibi okulumuzun yıldız öğrencilerinden biri. Kulübü adına katıldığı yarışlardan da okullar arası müsabakalardan da bizi gururlandıran derecelerle dönüyor. Ailesinin desteği ve eğitimcilerin katkısıyla çok daha büyük başarılara ulaşacağına inanıyoruz" diye konuştu.