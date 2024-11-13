Elon Musk'a İtalya'dan Sert Yanıt

Güncel

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, ABD'li iş insanı Elon Musk'ın, Giorgia Meloni liderliğindeki hükümetin düzensiz göçe yönelik girişimini durduran kararlar alan İtalyan yargıçları eleştirmesi karşısında, ülkesinin iç işlerine karışmaması gerektiğini belirtti.

Roma ile Tiran arasında geçen yıl yapılan anlaşma çerçevesinde, İtalya'nın Arnavutluk'ta kurduğu merkezlere gönderdiği göçmenlerin, Roma Mahkemesinin kararıyla İtalya'ya geri taşınmasına önce "Bu yargıçlar gitmeli." ifadesini kullanan ve tepki çeken Musk, bugün de yine sahibi olduğu X platformundan eleştirilerini sürdürdü.

Musk, İtalyan yargıçlarının, Meloni hükümetinin düzensiz göçe yönelik girişimini durdurması için bu sefer de "Bu kabul edilemez. İtalya halkı bir demokraside mi yaşıyor yoksa kararları seçilmemiş bir otokrasi mi veriyor?" yorumunu yaptı.

Musk'ın eleştirilerine, İtalya'dan bugün en üst düzeyde bir tepki geldi.

Cumhurbaşkanı Mattarella, yaptığı yazılı açıklamada isim vermeden Elon Musk'ın açıklamalarına işaret ederek, "İtalya büyük bir demokratik ülkedir ve 7 Ekim 2022'de başka bir vesileyle kullandığım; 'İtalya, anayasasına uygun olarak kendine nasıl bakacağını bilen bir ülkedir." ifadelerini yinelemeliyim. Özellikle dost ve müttefik bir ülkede önemli bir hükümet görevi üstlenmek üzere olduğu ilan edilen herkes, İtalya'nın egemenliğine saygı göstermelidir ve İtalya'ya talimat verme görevini kendine atfetmemelidir." ifadelerini kullandı.

ABD'li iş insanı ile iyi bir diyaloğu olduğu bilinen Başbakan Meloni, Musk'ın iki gündür yaptığı yorumlara ilişkin doğrudan herhangi bir yorumda bulunmadı. Bununla beraber İtalyan ANSA ajansının başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Başbakan Meloni'nin, "Cumhurbaşkanı Mattarella'nın sözlerini her zaman saygıyla dinliyoruz." dediği aktarıldı.

İtalya Yargıçlar Birliği'nden Musk'a tepki, Meloni hükümetine eleştiri

İtalya Yargıçlar Birliği (ANM) Başkanı Giuseppe Santalucia ise bugün bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Amerikan bir milyarderin, egemen İtalyan devletinin iç işleri hakkında konuşması dikkat çeken bir durum. İtalya'nın meselelerine karışarak yersiz, en iyi ihtimalle haksız yargılarda bulunuyor ve hükümetten kimse, bu konuların yalnızca İtalya'yı ilgilendirdiğini ve müdahale hakkının olmadığını söylemeyi düşünmüyor. Kaçak göç konusunda sınırların savunulması bu kadar öne çıkarılırken ve sınırları savunmanın en yüce görev olduğu vurgulanırken, bunlar da sınırlar. Egemen bir ülkenin iç işlerine müdahale etme hakkı olduğunu düşünenlerin aşmaması gereken manevi sınırlar vardır."

Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı ve aynı zamanda göç karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı Lig Partisinin lideri Matteo Salvini, dün X platformunda Elon Musk'ın paylaşımını alıntılayarak, "Musk haklı." ifadesini kullanmıştı.

İtalya'nın Arnavutluk'taki göçmen merkezleri tartışmaların odağında

İtalya Başbakanı Meloni ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın 6 Kasım 2023'te Roma'da imzaladıkları anlaşma, İtalyan güvenlik güçleri tarafından Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenlerden; reşit ve sağlıklı erkek göçmenlerin, Arnavutluk'a nakledilmesini ve iltica taleplerinin inceleneceği süre boyunca burada kalmalarını öngörüyor.

Anlaşma çerçevesinde İtalya tarafından Arnavutluk'un kuzeybatısındaki Şingin Limanı'nda ilk kabul merkezi ve Gjader bölgesinde ise sonraki prosedürler için tesis ve geri gönderme merkezi kurulmuştu.

Yılda 36 bin kadar düzensiz göçmenin nakledilmesinin öngörüldüğü Arnavutluk'taki bu merkezler ekim ayında faaliyete alınmıştı.

Söz konusu merkezlere 16 Ekim'de ve son olarak 8 Kasım'da iki farklı göçmen grubu taşınmış ancak her iki gruptaki göçmenler, Roma Mahkemesinin farklı gerekçeli kararları sebebiyle İtalya'ya geri götürülmüşlerdi.

Giorgia Meloni hükümetinin, düzensiz göçe karşı "caydırıcı unsur" olarak sunduğu Arnavutluk'taki göçmen merkezleri, muhalefet ve sivil toplum kuruluşları tarafından "İtalya'nın parasının sokağa atıldığı" gerekçesiyle sert şekilde eleştiriliyor.

Halihazırda herhangi bir göçmenin bulunmadığı merkezler kamuoyunda tartışma konusu olmaya devam ediyor.