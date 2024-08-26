Elon Musk'ın sahibi olduğu X'in hissedarları Rus oligarklarla bağlantılı çıktı - Son Dakika
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Elon Musk'ın sahibi olduğu X'in hissedarları Rus oligarklarla bağlantılı çıktı

Elon Musk\'ın sahibi olduğu X\'in hissedarları Rus oligarklarla bağlantılı çıktı

ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu X'in hissedarlarının Rus oligarklar Petr Olegovich Aven ve Vadim Moshkovich ile bağlantıları merak uyandırdı. X'in hissedarlarının açıklanması mahkeme kararıyla gerçekleşti.

26.08.2024 15:19
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ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu X'in hissedarlarının Rus oligarklar Petr Olegovich Aven ve Vadim Moshkovich ile bağlantıları merak uyandırdı.

The Washington Post gazetesinin haberine göre, X'in eski yatırımcıları ve çalışanlarının ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle şirketi dava etmesi, sosyal medya platformunun hissedarlarının kamuoyuna açılmasıyla sonuçlandı. Temmuz 2024'te kar amacı gütmeyen Basın Özgürlüğü için Gazeteciler Komitesi avukatları, bağımsız teknoloji gazetecisi Jacob Silverman adına mahkemeden X'in hissedarlarının açıklanmasını talep etti. Bunun üzerine mahkeme, X'ten hissedarlarının tam listesini paylaşmasını istedi.

YAKLAŞIK 100 HİSSEDARIN LİSTESİ AÇIKLANDI

Mahkeme kararı kapsamında X, yaklaşık 100 hissedarının ismini açıkladı. Ancak bunların birçoğunun aynı firma veya kişi tarafından kontrol edilen farklı fonları temsil ettiği belirtiliyor. Bu listede o dönemki adıyla Twitter'ın kurucu ortağı ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Jack Dorsey, Suudi Arabistan kraliyet ailesinden Prens El-Velid bin Telal bin Abdülaziz Al Suud, insanların verilerini toplayarak işleyen ve istihbarat alanında kullanılması için müşterilerine sunan yazılım Palantir Technologies'in kurucu ortağı Joe Lonsdale tarafından kurulan risk sermayesi şirketi 8VC, Baron Opportunity Fund ve Andreessen Horowitz gibi yatırım firmalarının aralarında bulunduğu çok sayıda kişi ve şirket yer alıyor.

X, daha önce finans kuruluşu Fidelity gibi yatırımcılarla ilişkilendirilmişti. Listeye göre, yaklaşık 30 farklı Fidelity bağlantılı kuruluş da X'in hissedarları arasında bulunuyor. X'in hissedarları arasında "P. Diddy" lakabıyla tanınan Amerikalı oyuncu, yapımcı ve rap müzisyeni Sean Combs'un yatırım şirketi Sean Combs Capital ile ünlü snooker oyuncusu Steve Davis de yer alıyor.

RUS OLİGARKLAR İLE X ARASINDAKİ İLİŞKİ

Söz konusu hissedarlar arasında, Rus oligarklar Petr Olegovich Aven ve Vadim Moshkovich'in oğullarıyla bağlantılı risk sermayesi şirketi olan 8VC, Musk'ın o dönemki adıyla Twitter'ı satın almasında rol oynadı. ABD merkezli bir fon olan 8VC'nin çalışanları arasında Rusya'nın siyasi elitiyle olan ilişkileri nedeniyle Batı yaptırımlarına maruz kalan Rus oligarklar Aven ve Moshkovich'in oğulları da yer alıyor.

Forbes dergisine göre 8VC, ABD Savunma Bakanlığı ve NATO için sözleşmeleri yerine getiren şirketlere yatırım yapıyor. Ancak 8VC'nin kurucusu Lonsdale, söz konusu aile bağlarının, bu kişilerin Batılı iş girişimlerine katılmasını engellemediğini savunuyor. Lonsdale, babalarının tartışmalı geçmişlerine rağmen, ne Jack Moshkovich'in ne de Denis Aven'in babalarının Rusya'daki işlerine ya da siyasi ilişkilerine dahil olmadığını belirtiyor.

MEVCUT İLİŞKİ, SORU İŞARETLERİ OLUŞTURUYOR

Vadim Moshkovich'in oğlu Jack Moshkovich 2018'de ve Petr Olegovich Aven'in oğlu Denis Aven de 2022'de 8VC'de çalışmaya başladı. 8VC'nin Rusya bağlantılı personeliyle birlikte Musk'ın Twitter'ı satın almasına dahil olması, Rusya'nın küresel piyasalardaki etkisine dair soruşturmalar nedeniyle ilgi uyandırdı. Rus oligarkların oğullarının önde gelen bir ABD risk sermayesi şirketindeki varlığı, Rusya'nın Batılı finans çevrelerinde özellikle de teknoloji sektöründeki etkisinin boyutları hakkında soru işaretleri oluşturuyor. Rus elitlerini izole etmeyi ve Batılı finans ağlarına erişimlerini kısıtlamayı amaçlayan Batı yaptırımları kapsamında Aven ve Moshkovich'in oğullarının büyük bir Amerikan yatırım şirketindeki varlığı bu sebeple sorgulanıyor.

X'i satın almasının ardından siyasi görüşlerini daha açık ifade eden, ABD başkanlık seçimlerinde eski Başkan Donald Trump'a destek vererek mevcut Başkan Joe Biden'ı hedef alan, İngiltere, Avustralya ve Venezuela'daki yönetimlerle ters düşen Elon Musk, tartışmalı bir figüre dönüştü. X hakkında Rusya ile bağlantılı mali destekle ilgili ortaya çıkan bu yeni durum, özellikle Batılı ülkeler Rus oligarkların gücünü ve etkisini azaltmaya çalışırken, bir diğer kafa karışıklığına yol açıyor. Platformun ifade özgürlüğü için kritik bir araç olduğunu iddia eden Musk, şimdi dolaylı da olsa Rus oligarşinin çıkarlarıyla olan ilişkisi nedeniyle potansiyel bir incelemeyle karşı karşıya bulunuyor.

Kaynak: AA

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