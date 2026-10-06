Emek Partisi lideri Aslan, Seçer dahil başkanların tutuklanmasına tepki gösterdi

(ANKARA) - Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, "Muhalefet belediye başkan ve yöneticilerini gözaltına alarak tutuklayan, birçoğunu tehdit ve şantajla AKP'ye geçmeye zorlayan iktidar, halkın iradesini gasbetmekte sınır tanımıyor" dedi.

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve ilçe belediye başkanlarının tutuklanmasına tepki gösterdi.

Aslan, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İktidar sandıkta kaybettiğini yargı eliyle çalarak kapatmaya çalışıyor Uzun bir süredir halk desteği aşınan AKP iktidarı, gözaltı ve tutuklama gibi zor yöntemlerle siyasi meşruiyet üretmeye çabalarken muhalefete yönelik saldırılarına da her gün bir yenisini ekliyor. Muhalefet belediye başkan ve yöneticilerini gözaltına alarak tutuklayan, birçoğunu tehdit ve şantajla AKP'ye geçmeye zorlayan iktidar, halkın iradesini gasbetmekte sınır tanımıyor.

Son 24 saat içinde, biri büyükşehir olmak üzere dört belediye başkanı ve başkan vekili AKP yargısı tarafından tutuklandı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş tutuklandı. İzmir'de Bayraklı Belediyesine yapılan operasyonda, aralarında önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanının da bulunduğu toplam 48 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 45 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Muhalefet partileri tarafından yönetilen belediyelerin olduğu il ve ilçelerde, cumhuriyet savcıları operasyon konusunda adeta yarışıyor.

Tüm bunlar olurken iktidar ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ittifak ortağı Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olabilmesi için çağrı yaparak kendisini tanıyanları şaşırtmıyor. Tüm bu tablo, bu ülkenin işçi ve emekçilerinin, ezilen halklarının iradelerinin gasbedilmesinin önüne geçmek için, ortak bir mücadele hattının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

İktidar temsilcileri fon vurgunlarıyla ihya olurken, ülkenin işçilerinin Soma'da can verdiği, sağ kalanların da her geçen gün daha büyük bir sefalete itildiği sermaye düzenini değiştirebilmenin yolu açıktır ki, işçi ve emekçilerin mücadelesinden geçiyor. Siyasetin sandığa terk edilmediği bir mücadele hattının hayata geçirilmesi, yarın sandıkta da Cumhur İttifakı'na gerekli yanıtın verilmesinin teminatıdır. Bu ülkenin işçi ve emekçileri birliklerini güçlendirerek, iradelerinin iktidar yargısı eliyle çalındığı düzene hak ettiği yanıtı mutlaka verecektir."