Emek Partisi lideri Aslan, Seçer dahil başkanların tutuklanmasına tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emek Partisi lideri Aslan, Seçer dahil başkanların tutuklanmasına tepki gösterdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Emek Partisi lideri Aslan, Seçer dahil başkanların tutuklanmasına tepki gösterdi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, son 24 saatte Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer ile ilçe belediye başkanlarının tutuklanmasına tepki gösterdi. Aslan, iktidarın muhalefete yönelik gözaltı ve tutuklamalarla halkın iradesini gasbetmekte sınır tanımadığını savundu.

(ANKARA) - Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, "Muhalefet belediye başkan ve yöneticilerini gözaltına alarak tutuklayan, birçoğunu tehdit ve şantajla AKP'ye geçmeye zorlayan iktidar, halkın iradesini gasbetmekte sınır tanımıyor" dedi.

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve ilçe belediye başkanlarının tutuklanmasına tepki gösterdi.

Aslan, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İktidar sandıkta kaybettiğini yargı eliyle çalarak kapatmaya çalışıyor Uzun bir süredir halk desteği aşınan AKP iktidarı, gözaltı ve tutuklama gibi zor yöntemlerle siyasi meşruiyet üretmeye çabalarken muhalefete yönelik saldırılarına da her gün bir yenisini ekliyor. Muhalefet belediye başkan ve yöneticilerini gözaltına alarak tutuklayan, birçoğunu tehdit ve şantajla AKP'ye geçmeye zorlayan iktidar, halkın iradesini gasbetmekte sınır tanımıyor.

Son 24 saat içinde, biri büyükşehir olmak üzere dört belediye başkanı ve başkan vekili AKP yargısı tarafından tutuklandı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş tutuklandı. İzmir'de Bayraklı Belediyesine yapılan operasyonda, aralarında önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanının da bulunduğu toplam 48 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 45 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Muhalefet partileri tarafından yönetilen belediyelerin olduğu il ve ilçelerde, cumhuriyet savcıları operasyon konusunda adeta yarışıyor.

Tüm bunlar olurken iktidar ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ittifak ortağı Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olabilmesi için çağrı yaparak kendisini tanıyanları şaşırtmıyor. Tüm bu tablo, bu ülkenin işçi ve emekçilerinin, ezilen halklarının iradelerinin gasbedilmesinin önüne geçmek için, ortak bir mücadele hattının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

İktidar temsilcileri fon vurgunlarıyla ihya olurken, ülkenin işçilerinin Soma'da can verdiği, sağ kalanların da her geçen gün daha büyük bir sefalete itildiği sermaye düzenini değiştirebilmenin yolu açıktır ki, işçi ve emekçilerin mücadelesinden geçiyor. Siyasetin sandığa terk edilmediği bir mücadele hattının hayata geçirilmesi, yarın sandıkta da Cumhur İttifakı'na gerekli yanıtın verilmesinin teminatıdır. Bu ülkenin işçi ve emekçileri birliklerini güçlendirerek, iradelerinin iktidar yargısı eliyle çalındığı düzene hak ettiği yanıtı mutlaka verecektir."

Kaynak: ANKA
Vahap SeçerSeyit AslanPolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF’den 7 kulübe puan silme cezası TFF'den 7 kulübe puan silme cezası
Yasin Kol tutuklanınca Ali Koç’un o sözleri yeniden gündeme geldi Yasin Kol tutuklanınca Ali Koç'un o sözleri yeniden gündeme geldi
Ahmet Çakar’dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım Ahmet Çakar'dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
Rakibi karşısında yerde kaldı Galatasaraylılar görünce isyan etti Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF’ye paraları iade etti Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF'ye paraları iade etti
Okan Buruk’tan bomba Batrakov kararı Okan Buruk'tan bomba Batrakov kararı
Tabancayı doğrultup “Bu bir soygundur“ dedi, aldığı cevapla kaçtı Tabancayı doğrultup "Bu bir soygundur" dedi, aldığı cevapla kaçtı
Kombinini gösterecekti Öğretmen arkadaşları bütün planı bozdu Kombinini gösterecekti! Öğretmen arkadaşları bütün planı bozdu
TFF’de kazan kaynıyor Mevlüt Aktan istifa edip yönetime rest çekti TFF'de kazan kaynıyor! Mevlüt Aktan istifa edip yönetime rest çekti
17:33
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’dan Hacıosmanoğlu’na açık destek
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan Hacıosmanoğlu'na açık destek
17:27
Özlem Zengin açıkladı Mersin operasyonunda servis edilen ’pijamalı’ görüntüye soruşturma
Özlem Zengin açıkladı! Mersin operasyonunda servis edilen 'pijamalı' görüntüye soruşturma
17:09
Seyir halindeki cenaze aracının kapağı açıldı Tabut yola düştü
Seyir halindeki cenaze aracının kapağı açıldı! Tabut yola düştü
16:37
Hakemler Dosyası’nda tutuklanan 3 isme bir şok daha
Hakemler Dosyası'nda tutuklanan 3 isme bir şok daha
16:35
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Fonlardaki çıkışlar mevduata yöneldi
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Fonlardaki çıkışlar mevduata yöneldi
15:55
Kılıçdaroğlu’ndan “Fatma Betül Sayan Kaya“ yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış
Kılıçdaroğlu'ndan "Fatma Betül Sayan Kaya" yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış
15:48
Ederson için Kadıköy’de izdiham Kuyruğun sonu görünmedi
Ederson için Kadıköy'de izdiham! Kuyruğun sonu görünmedi
15:30
Başakşehir’deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
Başakşehir'deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
14:58
TFF’de kazan kaynıyor Mevlüt Aktan istifa edip yönetime rest çekti
TFF'de kazan kaynıyor! Mevlüt Aktan istifa edip yönetime rest çekti
14:21
Tabancayı doğrultup “Bu bir soygundur“ dedi, aldığı cevapla kaçtı
Tabancayı doğrultup "Bu bir soygundur" dedi, aldığı cevapla kaçtı
13:37
Bakan Gürlek’ten çarpıcı Kozinoğlu sözleri: Kurtlar Vadisi’nde elektrik kesintisi bile işlenmiş
Bakan Gürlek'ten çarpıcı Kozinoğlu sözleri: Kurtlar Vadisi'nde elektrik kesintisi bile işlenmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 17:52:05. #.0.2#
SON DAKİKA: Emek Partisi lideri Aslan, Seçer dahil başkanların tutuklanmasına tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei