Emek Temalı Kısa Film Yarışması 2 Aralık'ta

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HAK-İŞ'in "emek" temasıyla 13'üncüsünü düzenlediği Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın ödül töreni, 2 Aralık'ta yapılacak.

HAK-İŞ'ten yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, "Kısa Film Uzun İş" sloganıyla başlatılan "emek" temalı kısa film yarışmasına, bu yıl dünyanın dört bir yanından toplam 4 bin 410 film için başvuruldu.

Türkiye'den 257 film için başvuru yapılan yarışmaya, İran'dan 525, Hindistan'dan 251, Çin'den 149, Rusya'dan 148, ABD'den 136, Fransa'dan 124 ve İtalya'dan 113 film katıldı.

Yarışma kapsamında "ulusal" ve "uluslararası" alan olarak belirlenen iki kategoriye ait 4 dalda, toplam 150 bin liraya yakın ödül verilecek.

Birinci olan film 25 bin lira, ikinci olan film 15 bin lira, üçüncü olan film 10 bin lirayla ödüllendirilecek. Yarışmada ayrıca, Necati Çelik Özel Ödülü ve özel tasarlanan ödül plaketi de takdim edilecek. Ödüller 2 Aralık'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 13'üncüsü gerçekleştirilen yarışmanın HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesi tarafından düzenlendiğini belirtti.

Yarışma için her yıl ilk günkü heyecanla yola çıktıklarını, büyük bir titizlikle çalıştıklarını ve aynı kalite ile yola devam ettiklerini anlatan Arslan, şunları kaydetti:

"HAK-İŞ olarak, dünyanın en iyi sanat eserlerinin de en iyi filmlerinin de yoğun bir 'emek' ürünü olduğunu biliyoruz. Bu bilinçle, Uluslararası Kısa Film Yarışması yolculuğumuzda 13 yılı geride bırakıyoruz. Amacımız, 'emek' temasının sinema ve sanat dünyasında temsilini artırmak, Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında emekçilerin sorunlarını sanatın etkili gücüyle gündeme taşımak. Yarışmamıza gelen her bir filmle ne kadar doğru yolda olduğumuzu bir kez daha gördük. Gelen her bir film ile emeğin gücüne, dayanışmasına ve toplumsal değişime, sanatın etkili gücüyle bir kez daha şahit olduk."