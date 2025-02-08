Emekli Arama Kurtarma Köpeği Poyraz Van\'da Misafir Olacak

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Türkiye'nin çeşitli kentlerinde meydana gelen afetlerde ekiplerin yardımcısı olan arama kurtarma köpeği "Poyraz", emeklilik döneminde Van'daki Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yerleşkesinde misafir edilecek.

Yaklaşık 6 aylıkken AFAD bünyesine kazandırılan golden retriever cinsi "Poyraz", AFAD Köpek Eğitim Merkezi'nde uzman personel tarafından enkazda canlı arama köpeği olarak yetiştirildi.

Deprem, çığ, heyelan ve göçük gibi afetlerde mahsur kalan insanların yerini tespit etmek için özel eğitilen "Poyraz", hassas burnuyla ekiplerin yardımcısı oldu.

Van- Bahçesaray kara yolunda 4-5 Şubat 2020'de 42 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketi sırasında arama kurtarma çalışmalarında görev alan "Poyraz", kar yığınları altında kalan 4 kişinin yerini tespit ederek kurtarılmasını sağladı.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremde enkaz altında kalan bir kişinin yerini bulan "Poyraz", 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'da bir binanın enkazında 85 saat sonra kurtarılan 2 kişinin yerini tespit etti.

Türkiye'nin çeşitli kentlerinde meydana gelen afetlerde görev alan "Poyraz", sağlık sorunları nedeniyle emekliye ayrıldı.

Hassas burnuyla arama kurtarma ekiplerinin en büyük destekçisi olan "Poyraz", bundan sonraki yaşantısını köpek eğitim merkezinde misafir olarak sürdürecek.

"Burada emekli olmanın tadını çıkaracak"

Köpek eğitmeni Niyazi Özbek, AA muhabirine, 2016'da eğitimlerine başladıkları "Poyraz"ın birçok arama kurtarma faaliyetinde görev aldığını söyledi.

"Poyraz"ın 7 kişinin kurtulmasına vesile olduğunu belirten Özbek, şunları kaydetti:

"Poyraz, henüz 6 aylık yavruyken yanımıza geldi. Hırsı, inatçılığı ve oyunculuğuyla çok iyi köpek olduğu anlaşılıyordu. Biz de ilgimizi sürekli onun üzerine yoğunlaştırdık ve eğitimlerimizi sürdürdük. 2020'de Elazığ depreminde bir vatandaşımızın kurtulmasına vesile oldu. 2020'de Van'da bizi derinden yaralayan çığ felaketinde 4 vatandaşımızın kurtulmasını sağladı. Hava koşulları ve ortam sıkıntılı olmasına rağmen çok iyi çalışıyordu. Ayakları buz tutmasına rağmen çığda arama yapmaya devam ediyordu. 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde Malatya'da arama çalışmalarına katıldık, 85 saat sonra 2 çocuğun kurtulmasını sağladı."

"Poyraz" ile aralarında duygusal bağ oluştuğunu anlatan Özbek, "Her çalışmada bize hep yardımcı oldu. Sağlık sorunlarından dolayı da onu emekli etmeye karar verdik. Poyraz'ın bundan sonra da bakımını en şekilde yapacağız. Burada emekli olmanın tadını çıkaracak. Zamanında bize gösterdiği vefakarlığı, şimdi biz ona göstermeye çalışacağız." dedi.

Özbek, "Poyraz"ı evladı gibi gördüğünü dile getirerek, "9 yıldır birlikte çalıştık. Aramızdaki bağ başarıyı getirdi. Omuz omuza görevlerde bulunduk. Hiçbir zaman yüzümüzü kara çıkarmadı." ifadelerini kullandı.