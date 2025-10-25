Emekli bekçi, tartıştığı komşusunu ve oğlunu tüfekle ağır yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Emekli bekçi, tartıştığı komşusunu ve oğlunu tüfekle ağır yaraladı

Emekli bekçi, tartıştığı komşusunu ve oğlunu tüfekle ağır yaraladı
25.10.2025 23:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde 78 yaşındaki emekli bekçi, üst kattaki daireden evine akan su nedeniyle tartıştığı komşusu Mustafa Atıcıoğlu ile oğlu 7 yaşındaki oğlunu tüfekle ağır yaraladı.

İzmir'in Konak ilçesinde emekli bekçi evine akan su nedeniyle tartıştığı üst kat komşusu ile 7 yaşındaki oğlunu tüfekle vurarak ağır yaraladı.

EMEKLİ BEKÇİ DEHŞET SAÇTI

Olay, saat 19.00 sıralarında Zeytinlik Mahallesi 1136 Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Emekli bekçi Hasan D., üst kattaki daireden evine akan su nedeniyle komşusu Mustafa Atıcıoğlu ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında öfkelenen Hasan D., evinde bulundurduğu tüfekle Mustafa Atıcıoğlu'na ateş etti.

BABA İLE 7 YAŞINDAKİ OĞLU AĞIR YARALI

Olayda, Mustafa Atıcıoğlu ile oğlu Poyraz Atıcıoğlu vücutlarına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, suç aletiyle birlikte Hasan D.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Politika, 3-sayfa, Güncel, Konak, İzmir, Yargı, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekli bekçi, tartıştığı komşusunu ve oğlunu tüfekle ağır yaraladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz Balıkların tazeliğini kanıtlamak için yaptığı şey akılalmaz
Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak: Yeter ki onu alın Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak: Yeter ki onu alın
ABD duyurdu Gazze’deki ilk üst düzey yönetici belli oldu ABD duyurdu! Gazze'deki ilk üst düzey yönetici belli oldu
Cezaevinde zehirlenme paniği Çok sayıda mahkum hastanelik oldu Cezaevinde zehirlenme paniği! Çok sayıda mahkum hastanelik oldu
Radomir Djalovic: Kornerden yediğimiz gol çocukçaydı Radomir Djalovic: Kornerden yediğimiz gol çocukçaydı
Kremlin açıkladı Trump ile Putin bir araya gelecek Kremlin açıkladı! Trump ile Putin bir araya gelecek

23:45
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
22:36
Serikspor’da istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım
Serikspor'da istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım
22:34
Kayıplara karışan küçük kızlardan biri öldü, diğerinin durumu ağır
Kayıplara karışan küçük kızlardan biri öldü, diğerinin durumu ağır
22:04
Trabzonspor fırtına gibi Üst üste dördüncü galibiyet
Trabzonspor fırtına gibi! Üst üste dördüncü galibiyet
21:33
Mahşeri kalabalık Koma Amed, 30 yıl sonra Diyarbakır’da
Mahşeri kalabalık! Koma Amed, 30 yıl sonra Diyarbakır'da
21:20
İsrail, Gazze’de ateşkesi ihlal etti Hava saldırısı düzenlediler
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2025 23:56:00. #7.12#
SON DAKİKA: Emekli bekçi, tartıştığı komşusunu ve oğlunu tüfekle ağır yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.