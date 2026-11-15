Emekli Fransızca öğretmeni 600'ü aşkın taş eserini müzede sergilemek istiyor - Son Dakika
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Emekli Fransızca öğretmeni 600'ü aşkın taş eserini müzede sergilemek istiyor

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Emekli Fransızca öğretmeni 600\'ü aşkın taş eserini müzede sergilemek istiyor
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Fransızca öğretmenliğinden emekli Mahmut Nurettin Medyelioğulları, Diyarbakır'da 22 yıldır bazalt taşı işleyerek 600'ü aşkın eser üretti. Medyelioğulları, bu eserleri taş müzesinde sergilemeyi ve yetiştirdiği 2 usta öğrencisinin mesleği sürdürmesini istiyor.

DİYARBAKIR'da emekli Fransızca öğretmeni Mahmut Nurettin Medyelioğulları'nın (73) 22 yıldır sürdürdüğü taş işlemeciliğinde yetiştirdiği 2 öğrencisi, ustalarının izinden gidiyor. Medyelioğulları, 600'ü aşkın eserini bir taş müzesinde sergilemeyi hedeflediğini belirterek, "Ustalık seviyesine gelmiş 2 öğrencim var. Bu işi sürdürmelerini istiyorum ve sürdüreceklerine de inanıyorum, öyle bir aşamaya geldik" dedi.

Diyarbakır'da 2003 yılında Fransızca öğretmenliğinden emekli olan Mahmut Nurettin Medyelioğulları, 1 yıl sonra Sur ilçesinde açtığı 10 metrekarelik dükkanda taş işlemeciliğine başladı. Sönmüş volkanik dağ olan Karacadağ'dan topladığı bazalt taşlarını makine kullanmadan, sadece çekiç ve keski gibi el aletleriyle işleyen Medyelioğulları, Dört Ayaklı Minare, tarihi surların üzerindeki figürler, çeşme, şadırvan, cami ve kilise gibi kentin simge yapılarının minyatürlerinin yanı sıra 600'den fazla obje üretti. Bu süreçte 60'tan fazla gence mesleği öğreten Medyelioğulları, ustalık seviyesine ulaşan 2 öğrencisinin taş işlemeciliğini sürdürmesini istiyor.

'BIKMADAN, USLANMADAN BU İŞE DEVAM ETTİM'

Mahmut Nurettin Medyelioğulları, "22 yıldan beri taş işletmeciliğiyle uğraşıyorum. Yanımda gençler yetiştirdim. Halk eğitim merkezleri aracılığıyla kurslar verdim. 60'ın üzerinde gence bu mesleği öğrettim ama şu anda atölyemde çalışan gençler var. Onlara öğretmeye çalışıyorum. Ustalık seviyesine gelmiş 2 öğrencim var. Bu işi sürdürmelerini istiyorum ve sürdüreceklerine de inanıyorum, öyle bir aşamaya geldik. Bu işi yapıp, o keyfi aldıktan sonra bırakamıyorsunuz zaten. Maddi bir beklenti olmadan 22 yıldır bu işi sürdürüyorum. Halen de devam ediyorum. Hiçbir getirisi olmadığı halde bıkmadan, uslanmadan bu işe devam ettim. Umarım öğrencilerim de bu işi sürdürürler" diye konuştu.

'AYLARCA SÜREN İŞÇİLİK'

Bir süredir tek parça taştan süs havuzu üretmek için çalıştığını anlatan Medyelioğulları, "Bu, tek parça taştan yapılan şadırvan dediğimiz süs havuzu. Bunun özelliği su belli bir aşamaya geldikten sonra burayı kapatmasın diye kenardan belli bir seviyeden delikler açtım. İçine dolan o su burayı kapatmadan, yan taraflardan aşağıya doğru akıyor. Sürekli bir çalışma ve boşalma durumu var. Bunu bir odada veya bir salonda da kullanma şansınız olabilir. Makine kullanmıyorum zaten. Tamamıyla el işçiliğiyle yapılmış bir süs havuzu. Taşları eş, dostlar getiriyor. Bunu şantiyede çalışan bir genç getirmişti. En az 3 ayımı almıştı. En çok zamanımı alan da o köşedeki şadırvan, bir yılımı aldı o. Bizim yaptığımız iş böyle; 1 günde, 2 günde biten işler değildir. Aylarca süren bir işçilik" dedi.

'BUNLARIN DAĞILMASINI İSTEMİYORUM'

Medyelioğulları, "Satış yapmadığım için biriken bu taşlarımla, eserlerle bir müze açmayı düşünüyorum. Bunların dağılmasını istemiyorum. Umarım öyle bir imkan olur. Bunları hem sergileme şansımız olur hem de orada meraklı, öğrenmek isteyen gençlere eğitim amaçlı kurslar vermiş oluruz. Bu işi yaygınlaştırmış oluruz en azından. Başlangıcım, Diyarbakır ile ilgili motifler, minyatürler ile oldu. Ondan sonra farklı şeyler yapmaya başladım. Heykelcikler, hat yazıları, süs havuzları, çok farklı şeyler. Son aşamada zincir yapmıştım taştan. 3 halkalı bir zincir. Taşın son sınırı bana göre oydu. Onu da çok şükür kırmadan çıkarttım. Artık bu işi gençlere bırakmak istiyorum. Arkadaşlarıma, gençlere de güveniyorum. Bu işi sürdüreceklerine de inanıyorum. Umarım bu iş yaygınlaşır. Diyarbakır'da, her ilin kendine özgü bir şeyi var gittiğiniz zaman. Hediyelik eşyalar şunlar, bunlar olur. Diyarbakır'da da gelen yerli veya yabancı turistler yapılan bu şeyleri alırlar, satılır. Gençlere bir gelir kapısı olur. Olacak inşallah" diye konuştu.

'BAZALT TAŞ MÜZESİ AÇMA AMACIMIZ VAR'

Mehmet Kadir Yıldırım, Medyelioğulları ile 4 yıl önce tanıştıktan sonra yanında taş işlemeciliği yapmaya başladığını belirterek, "Hocamla 4 yıla aşkın bir tanışlığımız var. Hocamın verdiği emeklere şahit oldum. Bir de bazalt taşının Diyarbakır'daki yerinden kaynaklı ilgimiz vardı taşa. Hocamla tanıştıktan sonra buna merakım daha çok arttı. Bazalt taş işlemeciliğiyle alakalı yaptığı eserler olsun, bu eserleri satmayıp böyle biriktirip, Diyarbakır'da bir bazalt taş açma isteği olsun. Kısacası verdiği emeklerden kaynaklı daha bir ilgim arttı bazalt taşa. 2 seneye yakındır da yanındayım. Yanında bazalt taş işlemeciliğiyle alakalı eğitim alıyorum. Bazalt taş işlemeciliğini uzun yıllar sürdürmeyi amaçlıyoruz. Aynı zamanda bazalt taş müzesi açma amacımız var. Ola ki böyle bir yer açarsak, bunun eğitiminin verildiği, üretiminin yapıldığı ve hocamın eserlerinin tanıtıldığı bir planlama var. İşte bu sürdürülebildiği sağlamak istiyoruz" dedi.

'KENDİME BİR ŞEYLER KATMAK İSTEDİM'

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okuyan ve Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi'nde görev yaptığı sırada Medyelioğulları ile tanıştıktan sonra atölyede eğitim almaya başlayan Davut Ekin ise "Hocayı geçen sene tanıdım. Müzede görev yapıyordum. Eserlerini tanıma amacıyla hocanın yanına geldik. Sonra ilgimi çekti. Hocayla konuştum. Yanında başlamak istediğimi, kendime bir şeyler katmak istediğimi söyledim. Sağ olsun hocam da beni kırmadı. Fırsat buldukça buraya geliyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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