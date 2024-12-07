Emekli Maaşları Asgari Ücretle Eşitlenmeli

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(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İmren Nilay Tüfekci, "En düşük emekli maaşı asgari ücretten az olamaz. Devletin, çalışma hayatını tamamlamış bir vatandaşına, emekli maaşı olarak asgari ücretten az bir rakamı reva görmesi hiçbir mantığa ve vicdana sığmamaktadır" dedi.

İYİ Parti Ankara The Green Park Otel'de Emekli Kurıltayı düzenliyor. Kurultayın açılış konuşmasını yapan İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı İmren Nilay Tüfekci, " Devlet Demiryolları'ndan emekli bir memur kızı olarak, babamın da içinde bulunduğu bu topluluğa fayda sağlamak adına, hak mücadelelerinde yanlarında olmak için burada bu konuşmayı yaptığım için çok gururlu ve mutluyum. Emeklilerimiz, hayatlarının bu onurlu döneminde hak ettikleri refah seviyesine ulaşamamanın derin sıkıntısını yaşıyor. Yıllarca çalışarak ülkemizin ekonomisine, üretimine, sosyal dokusuna katkıda bulunan emeklilerimizin büyük bir kısmı, maalesef temel ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak, hiçbir sosyal güvenceleri bulunmadan bir yaşam sürmek zorunda kalıyor" dedi. Tüfekci, şunları kaydetti:

"Bu durum sosyal bir adalet sorunu"

"Avrupa'dan bazı ülke örneklerine baktığımızda emeklilerin nasıl bir sosyal güvenceyle huzurlu bir hayat sürdüğüne şahit oluyoruz. Almanya'da ortalama emekli maaşı 1500-2000 euro civarındadır. Bu rakam, temel ihtiyaçların ötesinde, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımı mümkün kılmaktadır. Fransa'da emekliler maaşlarının yanı sıra, devletin sunduğu çeşitli sosyal desteklerden faydalanmaktadır. Emeklilere uygun fiyatlı konutlar, sağlık hizmetleri ve ulaşım olanakları gibi hizmetler sağlanmaktadır. Hollanda'da emeklilik maaşları, kişilerin aktif çalışma dönemindeki gelir düzeyine paralel olarak belirlenmekte ve emeklilerin refah seviyesi korunmaktadır. Peki ya ülkemizde? Ülkemizdeki acı tabloyu, yaşadığınız zorlukları sizler de bu kürsüden bizzat anlatacaksınız zaten ama şu anda Türkiye'de en düşük emekli maaşı, asgari ücretin çok altında kalmış durumda. Artan enflasyon, gıda ve barınma maliyetlerindeki yükseliş, emeklilerimizin alım gücünü her geçen gün biraz daha düşürüyor. Bu durum, sadece ekonomik bir mesele değil, aynı zamanda sosyal bir adalet sorunudur.

"Maaş değil ceza"

2002 yılında; yani ülkemizin, emeklilerin üstüne henüz kara bulutlar çökmemişken; net asgari ücret 163 Türk Lirası, en düşük işçi emekli maaşı 257 Türk Lirası'ydı. Bakın dikkat edin; yani en düşük işçi emekli maaşı asgari ücretten yaklaşık yüzde 58 daha fazlaydı. Bugünse asgari ücretin 17.002 Türk Lirası olduğu yerde emekli maaşı yalnızca 12.500 Türk Lirası. 2002 yılında en düşük işçi emekli maaşı; asgari ücretten yüzde 58 fazlayken, bugün bu hükümet emekli vatandaşlarına asgari ücretin yaklaşık yüzde 73'ünü hak görüyor. Asgari ücretlinin de ay sonunu getiremediği ülkemizde siz emeklilere asgari ücretin de altını reva görerek onlara maaş değil ceza mı vermeye çalışıyorsunuz? Bu ülkeye, millete sevdalı insanlara verdiğiniz cezalar gibi; yıllarca bu memleket için çalıştı, emek verdi diye mi bu cezanız?

"En düşük emekli maaşı asgari ücretten az olamaz"

En düşük emekli maaşı asgari ücretten az olamaz. Devletin, çalışma hayatını tamamlamış bir vatandaşına, emekli maaşı olarak asgari ücretten az bir rakamı reva görmesi hiçbir mantığa ve vicdana sığmamaktadır. Başkentimiz Ankara'nın göbeğinde Kızılay'da emeklilerimize 'Nasılsınız' diye sorduk, kameralarımız kapalıyken bir teyze torunuyla geldi, anlatmaya başladı, torunuyla sabah işlerini halletmek için evden çıkmış, kahvaltı yapamamış, mecbur kalıp öğlen bir tane simit alabilmiş, akşama kadar idare etsin diye, 'Nasıl iyi olalım' dedi. Dedeler, nineler, torunlarına bayramda harçlık veremiyor, eski bayram sofralarını dahi hazırlayamıyorsa, evlerinin kirasını, faturalarını ödeyemiyor, düşünmekten stres sıkıntı çekip sağlıklarından oluyorsa; kahrolsın böyle düzen.

"Gelin bugünü milat yapalım"

Bu mücadele sadece sizin değil, bu mücadele, bu sorumluluk hepimizin. Gelin, bugünü bir milat yapalım. Burada farklı siyasi görüşe sahip yüzlerce emekli, onlarca kuruluş var. Buradaki dayanışma ruhu emeklilerimize umut ve güç olsun, bizler kararlıyız, İYİ Parti olarak en düşük emekli maaşı asgari ücrete eşitlenene kadar susmayacağız, geri adım atmayacağız. Makul olan budur. Gelin hep beraber ortak akılda, makul olanda buluşalım. Bu kutlu çatıda birleşelim. Tıpkı bugün gibi, birleşelim ki; Karanlık günler geçiren emeklilerimize güneş doğsun, emeklilerimizin bugününe, yarınına ışık tutsun, birlik beraberliğimiz daim, kurultayımız hayırlı olsun."