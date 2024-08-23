Emekli Öğretmenin Su Kabaklarından Yaptığı Dekoratif Ürünler - Son Dakika
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Emekli Öğretmenin Su Kabaklarından Yaptığı Dekoratif Ürünler

Emekli Öğretmenin Su Kabaklarından Yaptığı Dekoratif Ürünler

Isparta'da emekli öğretmen Hasan Bakan'ın evinin bahçesinde yetiştirdiği su kabaklarını dekoratif ürünlere çeviriyor. Bakan, kabaktan ürettiği rüzgar çanı, abajur, avize, masa saati, gece lambası, hayvan figürlerini, tanıdıklarına hediye ediyor.

23.08.2024 11:59
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ISPARTA'da emekli öğretmen Hasan Bakan'ın (58) evinin bahçesinde yetiştirdiği su kabaklarını dekoratif ürünlere çeviriyor. Bakan, kabaktan ürettiği rüzgar çanı, abajur, avize, masa saati, gece lambası, hayvan figürlerini, tanıdıklarına hediye ediyor.

Isparta'da 3 çocuk babası Hasan Bakan, Atabey İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü yaptığı dönemde okulun yanındaki kamuya ait araziyi öğrencileri ile bahçeye dönüştürüp, su kabağı yetiştirdi. Bakan, öğrencileriyle iş teknik dersinde kabaklarla süsleme çalışmaları yaptı. Emekli olduktan sonra müstakil bahçeli evinde kabak yetiştirmeye devam eden Bakan, kuruttuğu kabaklarla süsleme yapmaya başladı.

'SABIR İSTEYEN, DİKKAT İSTEYEN BİR İŞ'

Evinin bodrum katını atölyeye dönüştüren Hasan Bakan, "Çekirdekten kabak dikip yetiştirdim. Farklı büyüklükte su kabaklarının içini boşaltıp, kurutuyorum. Tasarlayıp çizimlerini yaptıktan sonra bazısını boyuyorum, bazısını yakma tekniğiyle şekillendiriyorum. Daha sonra akrabalara, tanıdıklara, arkadaşlara hediye ediyorum" dedi. Hasan Bakan, kabaktan rüzgar çanı, abajur, avize, masa saati, gece lambası, masa süsü, çeşitli hayvan figürleri gibi dekoratif ürün yaptığını anlattı. Hobi olarak su kabaklarıyla hediyelik ürün yaptığını dile getiren Bakan, "Sabır isteyen, dikkat isteyen bir iş. Boş vaktimi değerlendiriyorum. Çok da keyif alıyorum. Satış yaptığım bir yer yok. Ancak tesadüfen görüp, talep eden olursa makul fiyata veriyorum. Bu işi gelir elde etmek için yapmıyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Isparta, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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