Emekli Orgeneral Saldıray Berk Hayatını Kaybetti

3. Ordu ve EDOK Komutanlığı yapan emekli Orgeneral Saldıray Berk, yaşamını yitirdi.
3. Ordu ve EDOK Komutanlığı yapan emekli Orgeneral Saldıray Berk, 75 yaşında hayatını kaybetti. 1948 Erzurum doğumlu Saldıray Berk, 2009 yılında FETÖ kumpasıyla oluşturulan Erzincan'daki Ergenekon davasının sanıkları arasında yer almıştı.
Berk'in cenaze programını sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Müyesser Yıldız, "Uzun süredir hasta olan Berk, yarın (15 Şubat) öğle namazından sonra Ahmet Hamdi Akseki Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak" dedi.
SALDIRAY BERK KİMDİR?
1962'de Selimiye Askeri Ortaokulu'ndan, 1966'da Kuleli Askeri Lisesi'nden, 1968 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu. 1969 yılında Topçu ve Füze Okulu'nu tamamladı. 1976 yılına kadar Türk Kara Kuvvetleri'ne bağlı topçu birliklerinde bölük ve takım komutanlığı ile keşif subaylığı yaptı. 1978'de Kara Harp Akademisi'ni bitirdi.
Kurmay subay olarak 39. Piyade Tümen Lojistik Şube Müdürlüğü, ile Harekat Şube Müdürlüğü, Kara Harp Okulu öğretim üyeliği, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Daire Plan Subaylığı, Moskova Kara Ataşeliği, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Yönetim Şube Müdürlüğü ve 9. Piyade Tümen Topçu Alay Komutanlığı görevlerinde bulundu.
1995 yılında Tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2. Ordu Harekat Kurmay Yarbaşkanlığı, Bakü Silahlı Kuvvetler Ataşeliği, 1. Piyade Tugay Komutanlığı görevlerini yürüttü. 1999 yılında Tümgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı, Genelkurmay Personel Daire Başkanlığı ve 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı görevlerini yürüttü. 2003 yılında Korgeneral rütbesine terfi etti.
Bu rütbede Genelkurmay Personel Başkanı daha sonra da 4. Kolordu Komutanı olarak görev yaptı. 2007 yılında Orgeneral rütbesine terfi etti ve 3. Ordu Komutanlığı'na, 2010 yılında Eğitim ve Doktrin Komutanlığına atandı. 2011 yılında emekli oldu. Ergenekon davasında tutuksuz yargılandı.
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