Aile İçi Cinayete İntihar: Cenazeler Eskişehir\'e Gönderildi

ANKARA'nın Sincan ilçesinde eşi emekli uzman çavuş Remzi Büyükköprü (55) tarafından öldürülen Deniz Büyükköprü (46) ile kızı Irmak Nehir Büyükköprü'nün (16) cenazeleri Eskişehir'e gönderildi. Olayın ardından intihar eden Remzi Büyükköprü'nün cenazesi ise Kırıkkale'de toprağa verilecek.

Emekli uzman çavuş Remzi Büyükköprü, dün saat 22.30 sıralarında iddiaya göre; evde aile içerisinde yaşanan tartışma sırasında beylik tabancası ile eşi Deniz Büyükköprü ile kızları Irmak Nehir Büyükköprü ve S.B.'ye (21) ateş etti. Remzi Büyükköprü, ardından da aynı silahı başına dayayarak ateşledi. Remzi Büyükköprü, eşi Deniz Büyükköprü ve küçük kızı Irmak Nehir Büyükköprü olay yerinde hayatını kaybederken, S.B. ise yaralı olarak Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan S.B.'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Ankara Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Büyükköprü çifti ile kızlarının cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı. Deniz Büyükköprü ile kızı Irmak Nehir'in cenazeleri Eskişehir'e, Remzi Büyükköprü'nün cenazesi ise Kırıkkale'ye gönderildi.

'YARALI KIZ DIŞARI KAÇMIŞ'

Apartman sakinlerinden Levent Çolak, "Evde bazen bağrışmalar olurdu. Buraya 2016'da taşındılar. Yaralı kız dışarı kaçmış, kısacası kendisini kurtarmış. Olaydan sonra ambulansla hastaneye sevk edildi" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.