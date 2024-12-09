Emekli Uzman Jandarmalar Derneği: "Uzman Jandarmaların Bir Üst Statü Olan Astsubaylığa Geçirilmelerini Bekliyoruz" - Son Dakika
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Emekli Uzman Jandarmalar Derneği: "Uzman Jandarmaların Bir Üst Statü Olan Astsubaylığa Geçirilmelerini Bekliyoruz"

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Emekli Uzman Jandarmalar Derneği (EMUJAD) Genel Başkanı Şeref Çayırtepe, 9 Aralık Uzman Jandarmalar Günü dolayısıyla uzman jandarmaların özlük haklarına ilişkin açıklama yaptı. Çayırtepe, "Uzman jandarmaların bir üst statü olan astsubaylığa geçirilmelerini bekliyoruz" dedi.

09.12.2024 15:35
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(ANKARA)- Emekli Uzman Jandarmalar Derneği (EMUJAD) Genel Başkanı Şeref Çayırtepe, 9 Aralık Uzman Jandarmalar Günü dolayısıyla uzman jandarmaların özlük haklarına ilişkin açıklama yaptı. Çayırtepe, "Uzman jandarmaların bir üst statü olan astsubaylığa geçirilmelerini bekliyoruz" dedi.

EMUJAD Genel Başkanı Şeref Çayırtepe ve dernek üyeleri, 9 Aralık Uzman Jandarmalar Günü dolayısıyla uzman jandarmaların özlük haklarına ilişkin Ankara Ulus Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Çayırtepe şunları söyledi:

"Emekli uzman jandarmalar olarak 9 Aralık Uzman Jandarmalar Günü münasebetiyle jandarmanın bel kemiği uzaman jandarmaların haklı taleplerini dile getirmek ve kamuoyu ile paylaşmak üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum' anlayışı ile vatanını savunan bütün aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet minnet ve şükranla anıyorum.

Bizler İçişleri Bakanlığımıza bağlı sadece Jandarma Genel Komutanlığı emrinde görevli, emekli ve çalışanı ile birlikte 29 bin 95 mevcudu bulunan subay ve astsubaylar gibi 15 yıl mecburi hizmete tabi üç muvazzaf personelden biri olan 3466 sayılı kanuna tabi uzman jandarmalarız. Gece gündüz demeden devletimizin emrinde vatanı ve milleti için görev yapan aziz bayrağı uğruna şehit ve gazi olan, olmaktan onur ve gurur duyan 200 bin kişilik kahraman uzman jandarma ailesiyiz. Uzman jandarmaların yıllardır çözülmesini beklediği sorunlarının tek bir çözümü vardır, o da statü sorununun çözüme kavuşturulmasıdır. Statü talebimiz yıllardır çözümsüz bırakıldığından her geçen gün sorunlarımız katlanarak devam etmektedir.

"Uzman jandarmaların bir üst statü olan astsubaylığa geçirilmelerini bekliyoruz"

Dönemin komuta kademesi tarafından okulları kapatılan uzman jandarmaların bir üst statü olan astsubaylığa yükseltileceği şeklinde emir yayınlanmış, lakin o tarihten günümüze kadar da herhangi bir girişimde bulunulmamıştır. Uzman jandarmalar Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde halen belge yönetim, istihbarat, KOM, TEM, MEBS, kriminal, olay yeri inceleme, trafik, silah ruhsat, çevre doğa ve hayvanları -koruma, JÖH ve komando ihtisaslarında halen tim komutanı, tim komutan yardımcısı, unsur komutanı, kısım amiri, idari işler astsubayı, işlem astsubaylığı vb. gibi görevlere atanmış ve halen aktif olarak astsubay kadro ve görevlerini ifa etmektedirler. Jandarma Genel Komutanlığı emrindeki jandarma astsubayları ile aynı okulda, aynı sürede, aynı eğiticilerden, aynı eğitimleri alarak yetiştirilen ve kıtalarda halen aktif olarak astsubay görevlerini yürüten uzman jandarmaların bir üst statü olan astsubaylığa geçirilmelerini bekliyoruz.

"Sayın Bakanımıza inanmayıp da kime inanacağız?"

Dönemin İçişleri Bakanı Sayın Muammer GÜLER'in TBMM'de sorulan bir soruya cevaben okulları kapatılan ve alımı durdurulan tüm uzman jandarmaların bir üst statü olan astsubaylığa geçirileceğini bizzat kendisi canlı olarak söylemiştir. Bizler Sayın Bakanımıza inanmayıp da kime inanacağız?"

Şehit olan uzman jandarmaların yakınlarının orduevine giremediklerini belirten Çayırtepe, sözlerine şöyle devam etti:

"Öyle ki aziz vatan için şehit olmuş, uzuvlarını kaybederek gazi olmuş, hayatıyla, canıyla, kanıyla bedelini ödemiş, herkesin ulaşmak isteyip de ulaşamadığı şehitlik mertebesine ulaşmış insanların rütbesi uzman jandarma değil, şehittir. Şehitlik en yüce makamdır. Kendileri cennete girmiştir, ancak geride kalan ve bizlere emanet ettikleri eş ve çocukları bir bardak su içmek ve bir lokma yemek yiyebilmek için dahi orduevine girememektedir.

"Bizler özlük haklarımızı kimden talep edeceğiz?"

TSK'ya gidiyoruz 'Siz uzman jandarmalar İçişleri Bakanlığı'na bağlısınız' diyorlar. İçişleri Bakanlığı'na gidiyoruz '926 sayılı Personel Kanunu'nda belirtilen Jandarma'da görevli subay ve astsubaylar gibi TSK da çıkacak olan özlük haklarına tabisiniz' diyorlar. Sizlerin önünde bir kez daha soruyorum. Uzman jandarmalar hangi bakanlığa bağlı personeldir? Bizler özlük haklarımızı kimden talep edeceğiz? Bizler TSK'nın veya Jandarma teşkilatının neresindeyiz? Yıllardır haklı ve hak ettiğimiz taleplerin peşinden koşan 3466 sayılı kanuna tabi muvazzaf uzman jandarmalar olarak sorunlarımızın bir an önce çözüme kavuşmasını bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Jandarma, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekli Uzman Jandarmalar Derneği: 'Uzman Jandarmaların Bir Üst Statü Olan Astsubaylığa Geçirilmelerini Bekliyoruz' - Son Dakika

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