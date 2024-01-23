Emekliler Arasında Ücret Adaletsizliği Protesto Edildi

CEYLAN SAĞLAM

Özel banka sandıkları üzerinden emekli olan vatandaşlar, emekliler arasında ücret ayrımı yapılmasına tepki gösterdi. Bankalardan 2000 yılı öncesi emekli olanların 10 bin ile 15 bin lira, 2000 yılı sonrası emekli olanların ise yaklaşık bunun iki katı fazla emekli maaşı aldığını belirten Yapı Kredi Bankası Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği'nden Ali Alpan, "Emekliler; aynı bakkala gidiyor, aynı pazarlardan alışveriş yapıyor ve aynı fırınlardan ekmeklerini alıyor. Bir an önce Meclis'ten bu intibak yasasının çıkmasını talep ediyoruz" dedi. Alpan ayrıca, Adana'da konuya ilişkin yapılan protestoda "2000 yılından önce emekli olmuş ve şu anda 10 bin 200 lira maaş alan bir emekliyim. Bu zamlarla birlikte aldığım emekli maaşı 14 bin lira. Bu vicdan mı" diye konuştu.

SSK, BAĞ-KUR ve özel banka sandıklarından emekli olanlar, yüzde 5 ilave ile toplamda yüzde 42,6 oranında maaş artışı alırken; en düşük emekli maaşı 10 bin lira olarak açıklandı. Memur emeklisi ise enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 34,25 artış ile memur emekli aylıklarında toplamda yüzde 49,25 artış yapıldı. Böylelikle en düşük memur emekli aylığı da 9 bin 876 liradan 14 bin 741 liraya yükseldi.

Özel banka sandık emeklisi Yapı Kredi Bankası Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği'nden Ali Alpan, emekli maaşlarında yapılan artış oranlarında adaletsizlik olduğunu söyledi. Alpan, hem memur emeklileri ile SSK, BAĞ-KUR ve özel sandık emeklisi arasında hem de 2000 yılı öncesi ve sonrasında emekli olanlar arasında ücretsiz adaletsizliği olduğunu vurguladı.

Adaletsizliğin giderilmesi için intibak yasasının torba kanunu ile Meclis'ten geçmesi gerektiğini belirten Alpan, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"BAYRAM İKRAMİYESİNDE YAPILAN HAKSIZLIK, HUKUKSUZLUKLAR BUGÜN AÇLIK SINIRINDA YAŞAYAN EMEKLİLERİN YİNE SIKINTI YAŞAMASINA NEDEN OLMUŞTUR"

"Yapı Kredi Bankası emeklisiyim. Özel sandıklardan emekli birisiyim. Bayram ikramiyelerinde olduğu gibi biz özel sandıklardan emekli, sayıları yaklaşık 350 bin eş ve çocuklar dahil emeklilere devletimiz yine bizlere öteki muamelesi yaparak, devletin emekli memurlarına verdiği yüzde 50 zammı bize sadece yüzde 42 oranında zam belirledi. Bu kimi kapsıyor? SGK, BAĞ-KUR ve özel sandıklardan emekli arkadaşlarımızı kapsıyor. Bunların sayıları nedir? Türkiye'de yaklaşık 16 milyon emeklimiz var. Bu emeklilerin yaklaşık 9 milyonu SGK, BAĞ-KUR ve özel sandık emeklisi. Geriye kalan diğer 7 milyonu da devletten emekli olan memur statüsünde olan arkadaşlarımız.

Dünyanın hiçbir sosyal hukuk devletinde emekliler arasında ayrım yapan bir devlet yoktur. Ne yazık ki ülkemizde yaklaşık 5 yıldır biz emekliler olarak bu tür sıkıntılar ile karşı karşıya geliyoruz. Bayram ikramiyesinde olduğu gibi devleti yönetenler bizleri yine diğer devlet kurumunda çalışan SGK, BAĞ-KUR emeklilerinden ayırmış ve bayram ikramiyesini ödememiştir. Dolayısıyla bu bayram ikramiyesinde yapılan haksızlık, hukuksuzluklar bizlere bugün açlık sınırında yaşayan emeklilerin yine sıkıntı yaşamasına neden olmuştur.

"2000 ÖNCESİ, 2000 SONRASI EMEKLİLER ARASINDA KORKUNÇ BİR ÜCRET ADALETSİZLİĞİ VAR"

Bizler bu ülkeden yıllarca vergisini, devlete ödemiş, kurumlar aracılığı ile en üst düzeyden yatırmış emeklileriz. Hepimiz özel sandıklardan, bankalardan, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Halkbank, Garanti Bankası ve diğer bankalardan emekli olan insanlar olarak ne yazık ki bugün 10 bin 15 bin lira arasında aylık ücret almaktayız. 2000 öncesi, 2000 sonrası emekliler arasında korkunç bir ücret adaletsizliği var. 2000 öncesi emekli olan arkadaşlar bugün 10 bin ve 15 bin arasında, yoksulluk sınırında ücret almakta. 2000 sonrası özellikle son yıllarda emekli olan arkadaşlarımız daha çok da almasını temenni ederiz. Çünkü ancak geçinilenilir, 25 bin-30 bin Türk lirası maaş alırken bizler 2000 öncesi emekli olduğumuz için çok az ücretler alıyoruz. Bu da bizim yaşam kalitemizi önemli ölçüde etkiliyor ve mağduriyet yaşıyoruz.

"EMEKLİLER; AYNI BAKKALA GİDİYOR, AYNI PAZARLARDAN ALIŞVERİŞ YAPIYOR VE AYNI FIRINLARDAN EKMEKLERİNİ ALIYOR"

Devletimizin, 'devlet baba' niteliğini taşıyarak emeklileri kucaklamasını bekliyoruz. Ama ne yazık ki biz bugüne kadar özel sandık emeklileri olarak bunları yaşayamadık. Bu bizi çok üzüyor ve bu ülkenin vatandaşı değil de Patagonya vatandaşı mıyız, diye düşünüyoruz. Türkiye'de yaşayan bütün emekliler; aynı bakkala gidiyor, aynı pazarlardan alışveriş yapıyor ve aynı fırınlardan ekmeklerini alıyor. Bu konuda devletimizin emekliler arasında yaptığı bu ayrımcılığı yeniden gözden geçirerek bir eşitlik sağlayarak, 16 milyon emeklinin arasındaki bu ücret adaletsizliğini ortadan kaldırması gerekir. Yıllardır Türkiye'de intibak yasasının bir zül olduğu, emekliler arasında yaşam standartlarının önemli ölçüde geriye ittiğini de yok saymayalım. Bir an önce Meclis'ten bu intibak yasasının çıkmasını talep ediyoruz.

"MECLİS'TEN BİR YASANIN ACİLEN ÇIKARILMASINI BEKLİYORUZ"

Özel bankalardan emekli olan bizlerin de gerek bayram ikramiyelerinde olduğu gibi gerek bu tür ücret artışlarında devletin SGK ve BAĞ-KUR emeklilerine verdiği ya da devlet memurlarına verdiği ücretlerini aynı şekilde biz özel sandık emeklilerine de verilmesi gerektiğini, biz Meclis'ten bir yasanın acilen çıkarılmasını bekliyoruz. Bu yasa çıkmadığı sürece emekliler olarak bizim bu ülkede rahat etme şansımız yok."

ADANA'DA ÖZEL SANDIK EMEKLİLERİNDEN PROTESTO

Akbank, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası, eski Pamuk Bank'tan emekli olan vatandaşlar, maaş farklılığını protesto etmek için Adana Atatürk Parkı'nda bir araya geldi. Burada konuşan Ali Alpan, şunları söyledi:

"ADALETSİZLİKLER İLE KARŞI KARŞIYA GELDİĞİMİZ İÇİN BURADAYIZ"

"Biz buraya gelmek istemezdik. Bizler torunlarımızı çocuklarımız sevecek yaştayız. Hepimiz 50 ile 70 yaş arasında emekli olmuş, Akbank, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası, eski Pamuk Bank'tan emekli arkadaşlarımız ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk heykelinin önünde çok daha kalabalık olmak isterdik ama yağmura rağmen arkadaşlarımız destek verdiği için teşekkür ederim.

Yapı Kredi, Akbank, Garanti Bankası, eski Pamuk Bank ve diğer İş Bankası gibi bankalardan emekli olmuş ve yıllarca bugünkü teknolojiden uzak gecesini gündüzüne katmış, bu bankaların kasasını korumuş emeklileriz. Bu bize devleti yönetenlerin yaptığı ve özellikle kendi kurumlarımızın yaptığı şeyleri hiçbirimiz hak etmiyoruz. Biz bu kadar adaletsizlikler ile karşı karşıya geldiğimiz için buradayız. Bu nedenle biz, Yapı Kredi emeklisi ve diğer özel banka emeklileri olarak taleplerimiz şunlardır; biz bu ülkede ayrımcılık yapan bir yönetim ile karşı karşıyayız.

"BU ZAMLARLA BİRLİKTE ALDIĞIM EMEKLİ MAAŞI 14 BİN LİRA. BU VİCDAN MI"

Ben Yapı Kredi'de yöneticilik yapmış, 2000 yılından önce emekli olmuş ve şu anda 10 bin 200 lira maaş alan bir emekliyim. Bu zamlarla birlikte aldığım emekli maaşı 14 bin lira. Bu vicdan mı, adalet mi? Yeni emekli olan birinin 30-35 bin lira alan arkadaşlarımızın yanında biz açlık sınırına mahkum ediliyoruz.

Biz devletten şunu istiyoruz; ne demek devletin emeklisine yüzde 50 ver, diğer SGK, BAĞ-KUR ve özel sandık emeklilerine yüzde 42 ver. Bu ülkede adaleti, bu ülkede insanlığı, bu ülkede yoksulluğu aşmanın tek yolu ve yöntemi şudur; devletin yönetenler, emeklilere daha fazla eziyet etmeden, onların onurunu kırmadan, incitmeden burada eylem yapan arkadaşların dikkate alınmasını istiyoruz.

"BU POZİSYONA DÜŞMEYİ HİÇ HAK ETMEDİK"

Son sözüm bankalarımıza; bizler emekli olduk, bizlerin ölmesini beklediğinizi biliyoruz. Bizlerin her konuda sağlık konusunda, diğer konularda ayak sürüdüğünüzü hem devletin hem sizlerin bizleri pinpon topu gibi oynadığınızı biliyoruz ama artık yeter. Biz, bu pozisyona düşmeyi hiç hak etmedik."