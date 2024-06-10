CHP Milletvekili Deniz Demir: 2024 'Emekli Yılı' Ama Emekliler İş Arıyor

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(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, 2024'ün "Emekli Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, "60 yaşının üstünde büyüklerimiz İŞKUR kuyruklarında bekliyor, belki bize de ekmek çıkar diye. AKP'liler bu yaşananları görmüyor mu? Hükümet yetkililerinin içi sızlamıyor mu? Bunca yıl memlekete hizmet etmiş büyüklerimiz, huzurla emekliliklerini yaşayacaklarına kapı kapı gezip iş arıyor. İşte AKP'nin 'Emekli Yılı' bu" dedi.

Demir, yaptığı yazılı açıklamada, AKP tarafından 2024'ün Emekli Yılı ilan edildiğini anımsattı. Buna karşın emeklilerin kuyruklara giderek iş aradığına işaret eden Demir, şunları kaydetti:

"60 yaş ve üzeri iş arayan yurttaşların sayısı geçen yılın nisan ayına göre yüzde 33,6 arttı. 2023 Nisan ayında 60 ve üzeri yaştaki 20 bin 905 kişinin kayıtlı olduğu İŞKUR'da bu yıl 27 bin 937 yurttaş iş için bekliyor. Emekliler ya başka bir işte çalışıyor ya da iş arıyor. Yaşlılık aylığı alan her 100 emekliden 17'si SGK'ye kayıtlı olarak ücretle bir başka işverenin yanında çalışıyor. Maaşları hiçbir şeye yetmeyen emekliler çareyi iş aramakta buluyor. Bu tablonun sorumlusu AKP ise emekli maaşından nasıl daha fazla kısarız derdinde.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2024'ü 'Emekliler Yılı' ilan etmişti. Ama görüyoruz ki 2024 yılı emekliler için sefalet yılı oldu. Memur emeklisinden esirgenen seyyanen zam, vermemek için bin bir takla attıkları üç kuruşluk ikramiyeler ile emekliyi canından bezdirdiler. Asgari ücretin altında kalan emekli aylığı, temel ihtiyaçlara bile yetmez oldu. Emekliler de çalışanlar da aynı markete, aynı pazara gidiyor. Enflasyon herkes gibi onları da etkiliyor ama aynı zam emeklilere yapılmıyor. Bu emekliler ne yiyip içecek evlerini nasıl döndürecekler, AKP'nin umurunda bile değil. 60 yaşının üstünde büyüklerimiz İŞKUR kuyruklarında bekliyor belki bize de ekmek çıkar diye. Ben bu görüntüler karşısında üzülüyorum. Merak ediyorum, AKP'liler bu yaşananları görmüyor mu? Hükümet yetkililerinin içi sızlamıyor mu? Bunca yıl memlekete hizmet etmiş büyüklerimiz, huzurla emekliliklerini yaşayacaklarına kapı kapı gezip iş arıyor. İşte AKP'nin 'Emekli Yılı' bu"