Emekliler Kartal'da Taleplerini Dile Getirdi

Güncel

Haber: Beril KALELİ-Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) Emekliler bugün Kartal Sahil Meydanı'nda basın açıklaması yaparak sıkıntılarını, taleplerini dile getirdi. Basın açıklaması öncesinde, eyleme katılan Birleşik Emekliler Sendikası temsili emekli sofrası kurdu. Simit ve suyun bulunduğu sofranın başından seslenen emekli, "28 yıl çalıştım, bu iktidara vergi ödedim. Benim hakkım bu değildi. Ben insan onuruna yakışacak şekilde yaşamak istiyorum. Ben çoluğumun, çocuğuma yetiştiremiyorum, onların geleceğini sağlayamıyorum. Evimi geçindiremiyorum. Bir emekli olarak haykırıyorum, yeter artık. 2024 yılı emekli yılı dediniz, emekliyi paspas gibi ezdiniz. Yeter artık!" dedi.

Birleşik Emekliler Sendikası ile Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve Emekliler Federasyonu'nun (EYT-EF) çağrısıyla Kartal'daki Sahil Meydanı'nda araya gelen emekliler ve emeklilik bekleyen EYT'li ve BAĞ-KUR'lular "Ekonomi politikalarını, yoksullaştırma politikalarına dönüştürüp, mazlum milletin gözyaşlarına sebep oldunuz. Asgari ücretliyi de ezdiniz. Verdiğiniz % 30 zam ile sefaleti tescillediniz. Beslenemeyen bebeğin, 70 yaşındaki emeklinin vebalini nasıl ödeyeceksiniz?" açıklamasında bulunarak, asgari ücretin 35 bin TL, en düşük emekli maaşını 50 bin TL olmasını istediklerini belirtti.

Eylemde, EYT-EF Genel Başkanı Arzu Lastikçi basın açıklamasını okudu. Basın açıklamasının ardından, Birleşik Emekliler Sendikası Genel Başkanı Mahmut Şengül, Zafer Partisi GİK üyesi sosyal güvenlik uzmanı Mehmet Akif Cenkci, Yeniden Refah Partisi Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Ercan Özçelik konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Emekliler sofra kurdu

Basın açıklaması öncesinde, eyleme katılan Birleşik Emekliler Sendikası temsili bir emekli sofrası kurdu. Simit ve suyun bulunduğu sofranın başında bulunan bir emekli, "28 yıl çalıştım, bu iktidara vergi ödedim. Benim hakkım bu değildi. Ben insan onuruna yakışacak şekilde yaşamak istiyorum. Ben çoluğumun, çocuğuma yetiştiremiyorum, onların geleceğini sağlayamıyorum. Evimi geçindiremiyorum. Bir emekli olarak haykırıyorum, yeter artık. 2024 yılı emekli yılı dediniz, emekliyi paspas gibi ezdiniz. Yeter artık" şeklinde konuştu. Ayrıca, Birleşik Emekliler Sendikası, yerde açtığı pankartta emeklilerin taleplerine yer verdi.

EYT-EF Genel Başkanı Lastikçi: "Emekliyi tükettiniz, hayatını bitirdiniz"

EYT-EF Genel Başkanı Arzu Lastikçi tarafından okunan basın açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:

"Tarihimizde yaşamadığımız en kara ve kabus dolu günler yaşıyoruz. Bu durumun müsebbibi olan ey iktidar sahipleri dinleyin. Emekliyi tükettiniz, hayatını bitirdiniz. 1 dilim ekmeğe muhtaç ettiniz. Hediye ettiğiniz yılda emekliyi sefalete ittiniz. Ölüme terk ettiniz. Ekonomi politikalarını, yoksullaştırma politikalarına dönüştürüp, mazlum milletin gözyaşlarına sebep oldunuz.

"Ekmeğimizi elimizden aldınız. Alın terimize hürmet etmediniz"

Asgari ücretliyi de ezdiniz. Verdiğiniz % 30 zam ile sefaleti tescillediniz. Temel ücret iken geçim ücreti haline gelen asgari ücrete yapılan zammı kabul etmiyoruz, insanca yaşanacak ücretler istiyoruz. Ekmeğimizi elimizden aldınız. Alın terimize hürmet etmediniz. Emekçi de emekli de, en insani ve temel ihtiyaçlarımızı alamıyoruz. Parasızlıktan insan içine çıkamıyoruz. Halen daha enflasyona ezdirmedik diyorsunuz. Enflasyon canavarı silindir gibi ezmiş, milletin iliğini kemiğini kurutmuş, dalga geçiyorsunuz.

Baştacı emeklerimizi, krizlere kurban edip ezdiniz. Dediniz ki benim vatandaşıma hiçbir zaman devlet nerede dedirtmeyeceksiniz. İhtiyacı olan vatandaşın sizi bulmasını beklemeyeceksiniz. Siz gidip benim mağdur vatandaşımı bulacaksınız. Devlet milletinin hizmetindedir. Vatandaşın talep ve şikayetlerine 24 saat kapınızı açık tutacaksınız. Halktan kopuk, sokaktan kopuk idareci profiline tahammülümüz yok.

"Beslenemeyen kundaktaki bebeğin, 70 yaşındaki emeklinin vebalini nasıl ödeyeceksiniz?"

Bizde diyoruz ki; açlık ve sefalet içindeki halk burada, devlet nerede ' Bu kadar mı vazgeçtiniz milletinizden' Bu kadar mı sevmediniz? Aylardır feryat eden emekli ve emekçinin çığlıkları, yeri göğü inletti ve titretti ancak sizlere işittiremedi. 16 milyon emekliyi ve milyonlarca emekçiye çare olmadınız ve bunalıma soktunuz. Beslenemeyen kundaktaki bebeğin, 70 yaşındaki emeklinin vebalini nasıl ödeyeceksiniz?

Sefaletimiz, 2008 de reform adı altında çıkarılan ucube yasa ile başladı. Aylık bağlama oranları düşürüldü. Bağımsızlığını yitiren TÜİK'in kalem oyunuyla gerçeği yansıtmayan enflasyon oranları ile muhtaç duruma düşürüldük. Talimatla değil adaletle görev yapan TÜİK istiyoruz.

"Emek ve alınterinin kıymetini bilmeyenlere karşı susmayacağız"

Açlık sınırının 20 bini, yoksulluk sınırının 70 bini aştığı ülkemizde, başlangıç ücreti olan asgari ücreti 35 bin TL olmasını istiyoruz. En düşük emekli maaşı, dul ve yetimlerde dahil olmak üzere, 50 bin TL istiyoruz. EYT ve Emekliler Federasyonu olarak, SGK kaynaklı tüm mağduriyetlerin sesi olmaya devam edeceğiz. Emek ve alınterinin kıymetini bilmeyenlere karşı susmayacağız. Birbirimize sahip çıkacak, topyekun mücadele edeceğiz. Asla geri adım atmayacağız."

Şengül: Asgari ücret tiyatrosuna, sarayda emeklilere yemek vererek emeklileri de eklediler

Birleşik Emekliler Sendikası Genel Başkanı Mahmut Şengül de şöyle konuştu:

"Yıllardan beridir oynanan bir tiyatro var. Birincisi asgari ücret tiyatrosu, ikincisi de emekli maaş artışları tiyatrosu. Son olarak asgari ücret tiyatrosuna, sarayda emeklilere yemek vererek emeklileri de eklediler. Ama görüyoruz ki, Saray'daki tablo farklı, buradaki emekli sofrası tablosu farklı. O yüzden diyoruz ki, bugün emekliler açsa, toplumun en yoksul, en mağdur kitlesi diye anılıyorsa bunun altında yatan sebep 22 yıldan beri uygulanan AKP politikalarından kaynaklıdır.

Bugün açıklanan asgari ücretle bırakın yaşamayı, sadece ev kirasını karşılamakta. Emekli maaş artışları da çok farklı olmayacak. Biliyorsunuz TÜİK'e bir dava açıldı. Bu davaya bizler de müdahil olduk. Bu davada mahkeme TÜİK'e yazı gönderiyor. Diyor ki, enflasyon sepetinizde neler varsa verileri bize gönderin. TÜİK verileri göndermek yerine mahkemeye bir yazı gönderiyor, mahkemeyi yönlendirmeye çalışıyor. Diyor ki, her ne kadar enflasyon verisini biz açıklasak da zamları SGK belirliyor, bizim açıkladığımız verilerle değil, onlar belirliyor oranı diyor. SGK'ya da dilekçe verdik, asgari ücretin altında maaş olmaz, bu bir anayasal suçtur dedik. Bize gönderdikleri yazıda diyorlar ki, 'Her ne kadar zamları biz belirlemiş olsak da, bizler TÜİK verilerine göre belirliyoruz'. Hani şu enflasyon sepetinin içinde pinpon topu var ya, bir TÜİK vuruyor pinpon topu gibi emekliye, bir SGK vuruyor. Bizler sizlerin karşılıklı oynadığınız pinpon topu değiliz. Artık, devlet kurumlarının ciddiyetle hareket etmesini ve bir an önce milyonlarca emeklinin yoksulluğunun ve açlığının giderilmesini istiyoruz.