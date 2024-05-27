Emekliler Maaşlarına Zam İstiyor - Son Dakika
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Emekliler Maaşlarına Zam İstiyor

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Samsun'un Çarşamba ilçesinden gelen ve daha önce AK Parti'ye oy verdiğini söyleyen emekli Osman Demir, Büyük Emekli Mitingi'nde maaşlarına zam istediklerini belirtti. İktidardan hiçbir beklentisi olmadığını söyleyen Demir, çocuğuna harçlık veremediğini ve ek iş yapmak zorunda kaldığını ifade etti. Aynı şekilde Denizli'den gelen emekli İlhan Kartal da iş aradığını ve hakkını istediğini dile getirdi. Emeklilerin sağlık sorunları ve ekonomik zorluklar yaşadığını vurgulayan Kartal, mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

27.05.2024 13:02
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HABER: MEHMET OFLAZ - KAMERA: ONUR BİNGÖL

(ANKARA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinden CHP'nin Ankara'da düzenlediği Büyük Emekli Mitingi'ne gelen daha önce AK Parti'ye oy verdiğini söyleyen 56 yaşındaki emekli Osman Demir, "Ben AK Partiliydim ama günahımı dahi vermem. Biz maaşımıza zam istiyoruz. Yarın bunu burada vermedin, yarın Allah huzurunda bunu senden alacağım" dedi. 60 yaşındaki emekli İlhan Kartal ise geçinemediği için iş aradığını belirterek, "Torunlarımıza harçlık vermekte zorlanıyoruz, çocuklarımızı okutmakta zorlanıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen binlerce emekli, CHP'nin Ankara'da düzenlediği Büyük Emekli Mitingi'ne katıldı. Mitinge Samsun'un Çarşamba ilçesinden gelen daha önce AK Parti'ye oy verdiğini söyleyen 56 yaşındaki emekli Osman Demir, 12 bin 800 TL maaş aldığını belirtti. Demir, "Bizi idare edenler bizim 10-12 bin liraya geçinip geçinemeyeceğimizi bilemeyecek kadar cahiller mi" dedi.

İktidardan hiçbir beklentisi olmadığını söyleyen Demir, "İktidar sadece kendini kurtarmaya yer arıyor ama kaybedecek. Ben AK Partiliydim ama günahımı dahi vermem. Çünkü her şeyleri yalan. Ben AK Parti'den CHP'ye geldim. Niye geldim? Onlar gönderdi beni buraya... Ben çocuğuma harçlık veremiyorum. Ben bazen 24 saat çalışıyorum. Hasta bakıyorum, inşaata gidiyorum. Emekliyim ek işe gidiyorum. Bulursam gidiyorum, bulamazsam yok. Biz maaşımıza zam istiyoruz. Yarın bunu burada vermedin, yarın Allah huzurunda bunu senden alacağım. Şu millet burada şahidim olsun, yarın huzuru mahşer yerinde alacağım bu hakkımı" diye konuştu.

"60 yaşındayım iş arıyorum"

Mitinge Denizli'den gelen 60 yaşındaki İlhan Kartal ise 12 bin TL maaş aldığını belirterek, "Bugün 60 yaşındayım iş arıyorum. Biz hakkımız olanı istiyoruz. Biz mutlu olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

İktidarın emeklileri dikkate almak zorunda olduğunu söyleyen Kartal, "Bunların ömrü fazla kalmadı. Eğer böyle devam ederse, bizleri mağdur etmeye devam ederse artık bunların devri kapandı. Cumhuriyet birikimlerini talan ettiler. Torunlarımıza harçlık vermekte zorlanıyoruz, çocuklarımızı okutmakta zorlanıyoruz. Emeklilerin sağlıkta çektiği çok büyük sorunlar var. İlaç almakta zorlanıyoruz. Hastanelerden randevular alamıyoruz. Özel hastanelere gitmemizin mümkünatı yok. Biz mücadelemizi sonuna kadar devam ettirmek zorundayız. Haklarımızı alıncaya kadar alanlardayız." dedi.

Emekliler Maaşlarına Zam İstiyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Emekliler Maaşlarına Zam İstiyor - Son Dakika

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