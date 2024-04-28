Emekliler ve Asgari Ücretliler Enflasyon Karşısında Zor Durumda - Son Dakika
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Emekliler ve Asgari Ücretliler Enflasyon Karşısında Zor Durumda

Emekliler ve Asgari Ücretliler Enflasyon Karşısında Zor Durumda

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, TÜİK'in makyajlı verilerine göre 2023 yılı enflasyonunun yüzde 64,77 olduğunu ancak en düşük emekli maaşına yüzde 33 zam yapıldığını belirtti. İlgezdi, emeklilerin ve asgari ücretlilerin enflasyon karşısında büyük bir değer kaybı yaşadığını ve geçimlerinin zorlaştığını ifade etti.

28.04.2024 09:47
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(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 2023 yılı enflasyonunun TÜİK'in makyajlı verilerinde bile yüzde 64,77 olmasına rağmen en düşük emekli maaşına yüzde 33 zam yapıldığını hatırlatarak, "TÜİK 2023 yılı için gerçek enflasyonun yarısını açıklamışken, en düşük emekli maaşına ise gerçek enflasyonun 4'te 1'i kadar zam yapmışlardı. 2024'ün ilk 3 ayında ise emeklinin cebinden bin 500 lira daha enflasyon yüzünden yok oldu" dedi.

CHP'li İlgezdi, hayat pahalılığı ile emekliler ile çalışanların maaşlarındaki erimeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Emeklilerin geçimlerinin her geçen gün daha da zorlaştığını, hayat pahalılığı yüzünden emeklilerin tekrar çalışmaya başladıklarını vurgulayan İlgezdi, "TÜİK'in enflasyon verilerine göre emekli aylığı ocak ayında bugüne enflasyon karşısında bin 500 lira değer kaybetti. 10 bin liralık emekli aylığı 3 aylık enflasyona yenilerek, alım gücü 8 bin 500 liraya düştü. Ama iktidar emeklilerimizin feryadını duymuyor" dedi.

İlgezdi, 2023 yılında TÜİK'in yıllık enflasyonu yüzde 64,77 olarak açıkladığını ancak gerçek enflasyonu yüzde ENAG tarafından açıklanan yüzde 127,21 olduğuna dikkat çekerek, "Bir hayal aleminde rakamlar açıklıyorlar. TÜİK enflasyonu düşük açıklamak için her türlü hesaplamayı iktidarın lehine yaparken, iktidar TÜİK'in açıkladığı oranda bile bir emekli zammı yapmadı. 7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı TÜİK'in açıkladığı enflasyonun yarısı kadar artırıldı. Zaten enflasyona ezdirilen emekli maaşı 2024 yılının ilk dört ayında da eridi. Alım günü ilk 3 ayda bin 500 lira eriyen emekli nefes alamaz durumda. İktidar ise lüks ve şatafat dolu yaşantıları içerisinde emekliyi, asgari ücretliyi unutmuş durumda" ifadesini kullandı.

"ASGARİ ÜCRET DE 2 BİN 550 LİRA ERİDİ"

İlgezdi, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının ara zam yapılmayacak dediği asgari ücretlinin ise 2024'ün ilk üç ayında cebinden 2 bin 550 lira enflasyon için yok oldu. Üstelik bu rakamlar TÜİK verilerine göre, yani gerçek enflasyona göre durum daha da vahim. 17 bin 2 lira olan asgari ücret ilk 3 ayda alım gücü olarak 14 bin 450 liraya indi" ifadesine yer verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Emekliler ve Asgari Ücretliler Enflasyon Karşısında Zor Durumda - Son Dakika

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