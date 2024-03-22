Emeklilere promosyon tepkisi: "Erdoğan hakiki Müslüman ise bunu yapmasın bize"

HABER: ZEYNEP BOZUKLU/ KAMERA: BERKİN GÜLSO
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri mitinginde emeklilere promosyon "müjdesine" vatandaşlar tepki gösterdi. Emekli bir vatandaş, "Erdoğan hakiki Müslüman ise bunu yapmasın bize. 27 yıl çalışan emekliye ne verdi Erdoğan? Promosyon da kendisinin olsun. Bizim canımızı yaktı. Türk milletine bu kadar eziyet olur mu?" diyerek isyan etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekliye promosyon "müjdesini" değerlendiren vatandaşlar, emekli maaşlarının düşük olduğu, asıl olarak bu sorunun çözümlenmesi gerektiğini belirterek tepki gösterdiler.
"TAYYİP'İN KORKUSUNDAN HİÇBİR ŞEY SÖYLEYEMİYORUZ"
75 yaşındaki emekli Ahmet Çınar şöyle konuştu, "Emekli maaşı yetmiyor. Markete gidemiyoruz. Büyükşehir'in marketinde indirimli 1 kilo kıyma alabilmek için sabah 07.00'de sıra bekliyoruz. Daha ne söyleyeyim… Tayyip'in korkusundan hiçbir şey söyleyemiyoruz" diyerek görüşlerin dile getirdi.
"EMEKLİ MAAŞI KİMSEYE YETMİYOR"
74 yaşındaki emekli Mustafa Ayyıldız ise "Emekli olduktan sonra mutlaka bir yan geliriniz olsun. Ben 30 sene ticaret yaptım emekli maaşı yetmiyor. Baba olarak çocuklarına karşı maddi ve manevi bir şeyler yapmak zorundasın. Bu yüzden emekli maaşı şu anda kimseye yetmiyor. Bizim Türkiye olarak gelir seviyemiz düşük. Böyle ülkelerde eğer kendinden aşağıları düşünmezsen bir yere varamazsın. Bu toplumun kalkınabilmesi için gelir seviyesini yükseltmek gerekir. Bunun için de işsizliğin önlenmesi lazım" diye konuştu.
"ANKARA'DAN ÇIKMA ŞANSI KALMADI, ARABA KAPIDA DURUYOR"
36 yıl öğretmenlik yapan bir vatandaş, "Devletin bankası hiçbir şey vermiyor. Bugün çıkmış seçim arifesinden 12 bin 500 vereceğim diyor. Ben özel bankadan 15 bini 3 ay önce aldım. Onun için devletin bankaları promosyon vermiyor. Emekli maaşı yetmiyor. Gezemiyorum. Yurt dışına çıkma şansım hiç yok. Bugünlerde Ankara'nın içinden çıkma şansı da bitti. Arabayı kapıya koydum öylece duruyor" dedi.
75 yaşında emekli Ekrem Elalmış, sitemini, "Şimdiye kadar yoktu da şimdiden sonra niye var? Seçim yatırımları yapmaya çalışmanın bir anlamı yok. Bu memleket için kim geçim düzeyinde maaş verirse benim için o iyidir. Seçim ayağına 'ben şu kadar promosyon vereceğim, şu kadar maaş vereceğim' diye kendini parçalamanın bir anlamı yok. Emekli maaşıyla geçinemiyorum. Ben 75 yaşındayım. Çalışmak zorundayım" diye dile getirdi.
"AĞZIMA DİŞİMİ TAKTIRAMIYORUM"
Emekli bir vatandaş ise "Ağzıma dişimi taktıramıyorum. Kazandığını yesin artık Erdoğan. Böyle Müslümanlık olmaz. Secdeye yatan bunu yapamaz. Erdoğan, hakiki Müslüman ise bunu yapmasın bize. 27 yıl çalışan emekliye ne verdi Erdoğan? Promosyon da kendisinin olsun. Alsın gitsin köşesinde yatsın. Bizim canımızı yaktı. Türk milletine bu kadar eziyet olur mu?" diyerek serzenişte bulundu.
Son Dakika › Güncel › Emeklilere promosyon tepkisi: 'Erdoğan hakiki Müslüman ise bunu yapmasın bize' - Son Dakika
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir evden 50 bin lira değerinde altın çalan 5 çocuk annesi kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık suçundan daha önce 45 yıl hapis cezası bulunan kadının, 7 aylık bebeği olduğu için tutuklanmadığı ancak yeniden suç işleyince tutuklandığı belirtildi.
Manisa'nın Demirci ilçesinde, polis lojmanında başından silahla vurulmuş olarak ölü bulunan Yeşim Akbaş'ın davası başladı. Tutuklu sanık D.Y, savunmasında Akbaş'ın psikolojik sorunları olduğunu ileri sürerek kendisinin suçsuz olduğunu iddia etti. Ancak maktulün ailesinin avukatları, adli tıp raporuna göre olayın intihar olmasının mümkün görünmediğini savundu. Mahkeme, ayrıntılı rapor talep etti ve duruşmayı erteledi.
İstanbul merkezli 10 ilde vatandaşlara ait adres, tapu ve eğitim bilgileri gibi kişisel verileri sosyal medya platformlarında satan nitelikli dolandırıcılara yönelik başlatılan 'Sibergöz-29' operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda illegal şekilde ele geçirilen kişisel verileri sosyal medya platformlarında ücret karşılığı sattığı tespit edilen 13 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Siirt'in Pervari ilçesinde kar ve tipi nedeniyle 10 köye ulaşım sağlanamıyor. Kar yağışı ve tipi sonucu ilçeye bağlı 10 köy ile Geçittepe yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Rusya ve Çin, Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesini, Hamas'ın elindeki rehineleri serbest bırakmasına bağlayan karar tasarısını Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde veto etti. ABD tarafından sunulan tasarıya 11 üye destek verirken, Rusya, Çin ve Cezayir karşı oy kullandı. ABD ve diğer ülkeler, Rusya ve Çin'in bu tutumunu eleştirirken, BM Güvenlik Konseyi'nde karar alınabilmesi için 10 üyenin desteği ve hiçbir daimi üyenin karşı çıkmaması gerektiği belirtildi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmek üzere Tel Aviv'e gitti.
Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, satışı yasak olan 14 adet kırmızı gagalı cennet papağanı ele geçirildi. Şüpheliye 112 bin lira idari para cezası uygulandı ve papağanlar İzmir Sasalı Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.
İstanbul merkezli 10 ilde vatandaşlarımıza ait adres, tapu ve eğitim bilgileri gibi kişisel verileri sosyal medya platformlarında satan 'Nitelikli Dolandırıcılara' karşı başlatılan 'Sibergöz-29' operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Sultanhisar ilçesinde Ata Tohumlarından üretilen fidelerin dağıtımını gerçekleştirirken pazar esnafıyla buluştu. Vatandaşlar, Çerçioğlu'na teşekkür etti ve üretimin devamlılığı için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?