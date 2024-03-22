Emeklilere promosyon tepkisi: "Erdoğan hakiki Müslüman ise bunu yapmasın bize" - Son Dakika
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Emeklilere promosyon tepkisi: "Erdoğan hakiki Müslüman ise bunu yapmasın bize"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekliye promosyon "müjdesi" vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Emekli maaşlarının düşük olduğunu belirten vatandaşlar, asıl olarak bu sorunun çözümlenmesi gerektiğini ifade etti. Emekliler, yaşadıkları maddi sıkıntıları ve geçim zorluklarını dile getirerek isyan etti.

22.03.2024 16:18  Güncelleme: 16:34
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HABER: ZEYNEP BOZUKLU/ KAMERA: BERKİN GÜLSO

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri mitinginde emeklilere promosyon "müjdesine" vatandaşlar tepki gösterdi. Emekli bir vatandaş, "Erdoğan hakiki Müslüman ise bunu yapmasın bize. 27 yıl çalışan emekliye ne verdi Erdoğan? Promosyon da kendisinin olsun. Bizim canımızı yaktı. Türk milletine bu kadar eziyet olur mu?" diyerek isyan etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekliye promosyon "müjdesini" değerlendiren vatandaşlar, emekli maaşlarının düşük olduğu, asıl olarak bu sorunun çözümlenmesi gerektiğini belirterek tepki gösterdiler.

"TAYYİP'İN KORKUSUNDAN HİÇBİR ŞEY SÖYLEYEMİYORUZ"

75 yaşındaki emekli Ahmet Çınar şöyle konuştu, "Emekli maaşı yetmiyor. Markete gidemiyoruz. Büyükşehir'in marketinde indirimli 1 kilo kıyma alabilmek için sabah 07.00'de sıra bekliyoruz. Daha ne söyleyeyim… Tayyip'in korkusundan hiçbir şey söyleyemiyoruz" diyerek görüşlerin dile getirdi.

"EMEKLİ MAAŞI KİMSEYE YETMİYOR"

74 yaşındaki emekli Mustafa Ayyıldız ise "Emekli olduktan sonra mutlaka bir yan geliriniz olsun. Ben 30 sene ticaret yaptım emekli maaşı yetmiyor. Baba olarak çocuklarına karşı maddi ve manevi bir şeyler yapmak zorundasın. Bu yüzden emekli maaşı şu anda kimseye yetmiyor. Bizim Türkiye olarak gelir seviyemiz düşük. Böyle ülkelerde eğer kendinden aşağıları düşünmezsen bir yere varamazsın.  Bu toplumun kalkınabilmesi için gelir seviyesini yükseltmek gerekir. Bunun için de işsizliğin önlenmesi lazım" diye konuştu.

"ANKARA'DAN ÇIKMA ŞANSI KALMADI, ARABA KAPIDA DURUYOR"

36 yıl öğretmenlik yapan bir vatandaş, "Devletin bankası hiçbir şey vermiyor. Bugün çıkmış seçim arifesinden 12 bin 500 vereceğim diyor. Ben özel bankadan 15 bini 3 ay önce aldım. Onun için devletin bankaları promosyon vermiyor. Emekli maaşı yetmiyor. Gezemiyorum. Yurt dışına çıkma şansım hiç yok. Bugünlerde Ankara'nın içinden çıkma şansı da bitti. Arabayı kapıya koydum öylece duruyor" dedi.

75 yaşında emekli Ekrem Elalmış, sitemini, "Şimdiye kadar yoktu da şimdiden sonra niye var? Seçim yatırımları yapmaya çalışmanın bir anlamı yok. Bu memleket için kim geçim düzeyinde maaş verirse benim için o iyidir. Seçim ayağına 'ben şu kadar promosyon vereceğim, şu kadar maaş vereceğim' diye kendini parçalamanın bir anlamı yok. Emekli maaşıyla geçinemiyorum. Ben 75 yaşındayım. Çalışmak zorundayım" diye dile getirdi.

"AĞZIMA DİŞİMİ TAKTIRAMIYORUM"

Emekli bir vatandaş ise "Ağzıma dişimi taktıramıyorum. Kazandığını yesin artık Erdoğan. Böyle Müslümanlık olmaz. Secdeye yatan bunu yapamaz. Erdoğan, hakiki Müslüman ise bunu yapmasın bize. 27 yıl çalışan emekliye ne verdi Erdoğan? Promosyon da kendisinin olsun. Alsın gitsin köşesinde yatsın. Bizim canımızı yaktı. Türk milletine bu kadar eziyet olur mu?" diyerek serzenişte bulundu.

Emeklilere promosyon tepkisi: "Erdoğan hakiki Müslüman ise bunu yapmasın bize"
Kaynak: ANKA

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