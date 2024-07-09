Emeklilerin Haya Pahalılığı ve Maaş Zamları Talepleri Meclis'e Taşındı - Son Dakika
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Emeklilerin Haya Pahalılığı ve Maaş Zamları Talepleri Meclis'e Taşındı

Tüm Emeklilerin Sendikası, haya pahalılığı ve maaşlarına yapılmayan zamları gündeme getirmek için 100 bin imza topladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer ve Eskişehir Milletvekili İbrahim Aslan ile birlikte Meclis'e getirilen imzalar, TBMM Dilekçe Komisyonu'na teslim edildi. Emekliler, insan onuruna yaraşır bir emeklilik maaşı istediklerini ve haklı mücadelelerinde CHP'nin yanlarında olmasını talep ettiler. Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen ise emeklilerin artık ölüm sınırında bir yaşama mahkum edildiğini belirterek, TBMM'yi göreve çağırdı ve sorunların çözümü için çaba harcamalarını istedi.

09.07.2024 19:34
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(TBMM) - Tüm Emeklilerin Sendikası, haya pahalılığı ve maaşlarına yapılmayan zamları gündeme getirmek için 100 bin imza topladı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer ve Eskişehir Milletvekili İbrahim Aslan ile birlikte Meclis'e getirdi.

Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri, CHP Grup Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından Özel'i ziyaret eden emekliler hayat pahalılığı ve emekli maaşlarına yapılmayan zamlar için topladıkları 100 bin imzanın bir nüshasını Özel'e iletti.

Emekliler, Özgür Özel ile görüşmelerinin ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer ve Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan ile birlikte 100 bin imzayı TBMM Dilekçe Komisyonu'na teslim etti.

"Haklı mücadelelerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşcıer, emeklilerin topladığı 100 bin imzaya ilişkin şunları söyledi:

"Emekliler, hakkı olanı istiyorlar. Yaşadıkları mağduriyetin yasal gerekçelerinin ortadan kalkmasını, intibak yasasının bir an önce çıkarılması ve insan onuruna yaraşır bir emeklilik maaşı istiyorlar. Bugün yüzlerce emekli eğer sokakta, 'Geçinemiyoruz, torunlarımıza onurlu bir yaşam bırakmak istiyoruz. Yıllarca biz bu memlekete hizmet ettik ancak emeklerimizin karşılığını alamıyoruz' diyorlarsa bu ülkeyi yönetenlerin oturup düşünmesi ve bu ülkenin önceliklİ sorununun geçim sorunu olduğunu bir kez daha hatırlamaları gerekiyor.

Emeklilerimiz isterlerdi ki bu güzel havada torunlarıyla vakit geçirsinler ancak hak arayışı mücadelesi için bugün sokaklarda seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Biz de CHP olarak onların bu haklı mücadelelerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz ve bu mücadele başarıya ulaşana kadar da her türlü eylemlerinde onların yanında olacağız ve seslerinin duyulması noktasında CHP olarak tıpkı bu akşam saat 21.00'de 'Işıkları açma ve kapama eylemi'ni yaptığımız gibi bir farkındalık yaratmaya devam edeceğiz."

"Emekliler artık ölüm sınırında bir yaşama mahkum edilmiş durumda"

Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen ise taleplerini şöyle sıraladı:

"Biz emekliler; bu yaşta, bu zamanlarda rahat yaşam istiyorduk ama ne yazık ki 10 bin lirayla bunlar yapılmıyor. 10 bin liradan başlayan emekli maaşıyla ülkede derin bir yoksulluk içerisinde olan emekliler artık ölüm sınırında bir yaşama mahkum edilmiş durumda. Önce emeklilerle görüştük, taleplerinin ne olduğunu tespit ettik. Buradan çıkış yolunu sorduk kendilerine. Onların söylemleri üzerinden bir yorumlama yaparak bir talepler listesi oluşturduk ve bu listeyi götürüp 'Taleplerimiz bunlar, bunları imzalar mısınız' dedik. Bir hafta içerisinde 100 binden fazla insan o taleplerin altına imza attı. Yerel seçimlerde en çok oyu alan ve Türkiye'nin en büyük partisi olan CHP'nin bu konuda son zamanlarda yaptığı çalışmalarla emeklilerin, asgari ücretlilerin tavır almasıyla birlikte 'Hak ediyor bunu' dedik ve önce imzalı dilekçelerimiz onlara getirdik. Sonra da Dilekçe Komisyonu'na verdik. Şimdi TBMM'yi göreve çağırıyoruz: Emeklilerin sorunlarına ilişkin çözüm üretin. Demokrasinin olması gereken yönü budur. İnsanların rahatça yaşayabilmesi için, sorunlarının çözüm adresinin TBMM olduğunu bildiğimiz için dilekçeleri buraya teslim ettik. TBMM'de özellikle iktidar partilerinin milletvekillerini göreve davet ediyoruz: Bu sorunları çözün. Bu maaşlarla yaşanmaz. Bizim taleplerimiz olmayan algı oyunlarıyla bizi oyalamayın. Sonuç alamazsak demokratik mücadelemizi devam ettireceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Emeklilerin Haya Pahalılığı ve Maaş Zamları Talepleri Meclis'e Taşındı - Son Dakika

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