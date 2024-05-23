Emeklilerin Ücretsiz Tatil İmkanı Tepki Çekti - Son Dakika
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Emeklilerin Ücretsiz Tatil İmkanı Tepki Çekti

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Düşük maaşlar ve artan hayat pahalılığı nedeniyle geçim sıkıntısı çeken emekliler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında emeklilerin yaz aylarında ücretsiz kalarak tatil yapabilecekleri açıklamasına tepki gösterdi. Emekli vatandaşlar, maddi sıkıntılarının tatil yapmalarını engellediğini ve ücretsiz konaklama imkanının yeterli olmadığını belirtti.

23.05.2024 12:06
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HABER: ZEYNEP BOZUKLU/ KAMERA: UĞUR DEMİRCİ

(ANKARA) - Düşük maaşları ve artan hayat pahalılığı nedeniyle geçim sıkıntısı çeken emekliler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında emeklilerin yaz aylarında ücretsiz kalarak tatil yapabilecekleri açıklamasına tepki gösterdi. ANKA Haber Ajansına konuşan emekli vatandaş, "Ben daha Ankara'dan başka bir yere gitmedim. Bedava deseler de para çıkacak bir şekilde. Orada ne yiyeceğiz? Hani para" diyerek tepkisini dile getirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin de tatil yapabilmesi için bir ay boyunca KYK yurtlarında ücretsiz kalabileceğini açıkladı. Bakan Işıkhan'ın açıkladığı 'müjde' emekli vatandaşları kızdırdı.

Vatandaşlar şunları söyledi:

Emekli bir vatandaş, "Öyle bir durumumuz yok. Eve zor gidip geliyoruz. Parayı nereden bulup ne yiyip ne harcayacağız? Yatmak önemli değil ki. Ben gitmem yani param da olsa gitmem. Evimde daha rahat ederim" dedi.

"Biz karnımızı doyuramıyoruz sen tatilden bahsediyosun"

Başka bir emekli ise, "Tatil mi? Biz karnımızı doyuramıyoruz sen tatilden bahsediyorsun. Bakan söylüyor kendi kendine. Bakanın, bir eli yağda bir eli balda. Umrunda mı sanki" diye konuştu.

"Emekli ne yiyecek orada"

Emekli bir vatandaş, duruma tepki göstererek şunları söyledi:

"Beni kim götürecek? Benim gibi aç adamı. Ne ile gideyim? Emekliler ne yiyecek? Emekliler otelde yatacak, su içecek. O yok bu yok, emekli bu. Evim kira. Amcamın evinde kalıyorum şimdi 5 bin TL veriyorum. Şimdi kiraya çıksak 10 bin lira. 10 bin TL maaş alıyorum ben. Emekli ne yiyecek orada? Otelde mi yatalım kuru kuruya?"

Başka bir emekli ise şöyle konuştu:

"AKP ve Tayyip Bey'e de üç dönem de oy veriyorum. Ama verdiğime pişman olmaya başladım. Ben şu anda 15 bin TL alıyorum ve şu anda bir ev tuttum yalvararak. Bu hükümet bizi yalvartmaya başladı. 12 bin TL'ye ev tuttum. 15 bin TL maaş alıyorum. Nasıl geçinilecek, ben nasıl tatil yapacağım? Orada ne yiyeceğiz? Hani para?"

"Bedava deseler de para çıkacak bir şekilde"

Bir vatandaş, "Ben daha Ankara'dan başka bir yere gitmedim. Tatile de gitmeyeceğim. Paramız ancak bize yetiyor. Bedava deseler de para çıkacak bir şekilde" ifadelerini kullandı.

Emeklilerin Ücretsiz Tatil İmkanı Tepki Çekti
Kaynak: ANKA

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