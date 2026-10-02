Emekliliğine 2 yıl kala Soma göçüğünde ölen Halit Ersay, Denizli Çameli'de defnedildi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Soma'daki maden göçüğünde yaşamını yitiren madenci Halit Ersay'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp'taki işlemlerin ardından Denizli Çameli'de toprağa verildi. 15 yıldır Soma'daki madende çalışan ve emekliliğine 2 yıl kalan Ersay için cuma namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi.
EMEKLİLİĞİNE 2 YIL KALA HAYATINI KAYBEDEN MADENCİ TOPRAĞA VERİLDİ
Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren maden işletmesinde meydana gelen göçükte yaşamını yitiren maden işçisi Halit Ersay'ın (37) cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Evli. 3 çocuk babası Ersay'ın cenazesi Denizli'nin Çameli ilçesi Kirazlıyayla Mahallesi'ne getirildi. 15 yıldır Soma'daki madende çalıştığı emekliliğine 2 yıl kaldığı öğrenilen Ersay için, burada cuma namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Törene Çameli Kaymakamı Mustafa Çelik, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Ersay'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ersay'ın cenazesi, mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Ersay'ın 15 yıldır Soma'daki madende çalıştığı emekliliğine 2 yıl kaldığı öğrenildi.
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