EMEP, HABAŞ işçilerine destek çağrısı yaptı, 19 işçinin öldüğü patlamaya katliam dedi

(ANKARA) - Emek Partisi'nden (EMEP) yapılan açıklamada, HABAŞ'ta yaşanan patlamanın ardından fabrika önünde eylem yapan işçilere destek çağrısında bulunularak, "HABAŞ işçilerinin isyanını ve eylemini büyütelim. Kaza ya da kader değil katliam. Çalışırken ölmek istemiyoruz" denildi.

Emek Partisi'nden (EMEP) yapılan açıklamada, HABAŞ'ta fabrika önünde eylem yapan işçilere destek çağrısında bulunuldu. Fabrikanın bağımsız kurullar tarafından incelenene kadar kapatılması gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"HABAŞ'ta 19 işçi göz göre göre gelen iş cinayetinde katledildi. Bakımı yapılmayan vincin doğal gaz borusu ve tüplerin üstüne düşmesiyle fabrika alev topuna döndü. Ölen işçilerin kimlikleri DNA testiyle tespit edilebildi.

HABAŞ patronu köle sahibi gibi işçileri dilediği şekilde çalıştırma, dilediği şekilde öldürme hakkı olduğunu sanıyor. Çünkü devletin, diğer sermayedarlarla birlikte kendi yanında olduğunu biliyor. Onun için 19 işçi kardeşimiz tabuta konulurken, HABAŞ patronu Mehmet Rüştü Başaran sözde gözaltına alındı ve savcılık tarafından 'ev hapsi' diye villasına gönderildi. İşçi sınıfının köle olmadığını, patronların köle sahibi olmadığını göstermek her işçinin boynunun borcudur.

HABAŞ işçilerini; acısını yaşayamadan, arkadaşlarını toprağa vermeden işyerine çağıran patron bir de içerdeki işçi sağlığı ve iş güvenliği yetersizlikleri belgelenmesin diye işçilerin telefonlarını toplamaya çalışınca işçiler eyleme geçti. Fabrika önünde yolu kapatan HABAŞ işçileri acı ve öfkeyle birlikte taleplerini haykırıyor. İşyerlerimizden bu sesi büyütelim.

HABAŞ; mühendis odaları, işçi sağlığı uzmanları, İzmir Tabip Odası ve baro gibi bağımsız kurullar tarafından incelenip çalışılabilir hale gelene kadar kapatılmalı ve bu sürede işçiler ücretli izinli sayılmalıdır. Katliamın nedenleri uzmanlar tarafından incelenip raporlaştırılmalı, raporların hazırlanmasında işçilerin anlatımı da esas alınmalıdır. Patron Mehmet Rüştü Başaran başta olmak üzere; kamu görevlileri de dahil tüm yetkililer ve denetleme görevi olan sorumlular cezaevinde tutuklu yargılanmalıdır.

Başta tüm demir çelik fabrikaları olmak üzere bütün iş kollarından ve işyerlerinden işçiler, hastanelerden, okullardan, belediyelerden kamu emekçileri, üniversitelerden, liselerden gençler, kadınlar ve emekliler; HABAŞ işçilerinin isyanını ve eylemini büyütelim. Kaza ya da kader değil katliam. Çalışırken ölmek istemiyoruz."