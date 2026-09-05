EMEP lideri, Deniz Göktaş'ı susturma operasyonu sökmeyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

EMEP lideri, Deniz Göktaş'ı susturma operasyonu sökmeyecek

EMEP lideri, Deniz Göktaş\'ı susturma operasyonu sökmeyecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, tutuklu komedyen Deniz Göktaş hakkında 11 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmasına tepki gösterdi. Aslan, bunun muhalif kesimlere korku salma ve sindirme politikasının parçası olduğunu belirterek Göktaş'ın serbest bırakılmasını istedi.

(ANKARA) - EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, tutuklu komedyen Deniz Göktaş hakkında 11 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmasına tepki göstererek, "Yargı eliyle yürütülen bu susturma ve sindirme operasyonu sökmeyecektir. Deniz'i salın, sanatını özgürce sürdürsün" dedi.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, "Ölü Deniz" adlı gösterisi nedeniyle tutuklanan komedyen Deniz Göktaş hakkında hazırlanan iddianameye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Aslan, şunları kaydetti:

"'Ölü Deniz' gösterisi nedeniyle hukuksuz biçimde tutuklanan ve iki aydan uzun süredir cezaevinde bulunan sanatçı Deniz Göktaş hakkında hazırlanan iddianame, Saray yargısının peşin hükmünü ortaya koymaktadır.

Düşüncelerini mizah yoluyla ifade eden Göktaş hakkında 11 yıla kadar hapis cezası istenmesi, yalnızca bir sanatçıyı susturma girişimi değildir. İşçi ve emekçilere, gençlere, sanatçılara ve toplumun tüm muhalif kesimlerine korku salma, onları sindirme ve itaat ettirme politikasının bir parçasıdır.

Verilmek istenen mesaj açıktır: Saray eleştirilemez, Saray'a söz söylenemez, her koşulda Saray'a itaat edeceksiniz!

Oysa Deniz Göktaş milyonların duygu ve düşüncelerini mizahi bir dille ifade etmiştir. Ortada şiddet yoktur, kin ve nefret yoktur, aşağılama yoktur. Buna rağmen iktidar, her taşın altında düşman arayan anlayışıyla sanatı ve mizahı suç konusu haline getirmektedir.

Sanattan, mizahtan ve halkın eleştirel sözünden korkuyorlar. Çünkü biliyorlar ki mizah, baskının ve zorbalığın karşısında gerçeği görünür kılar.

Ama bilinmelidir ki korkunun ecele faydası yoktur. Gün gelecek, güvendiğiniz yargı sopası elinizden düşecek; işçilerin, emekçilerin, gençlerin, sanatçıların ve halkın özgürlük mücadelesi kazanacak. Bugün hukuksuzluklarla susturmaya çalıştığınız isimler ise tarihte direnişin ve özgürlüğün yanında anılacak.

Deniz Göktaş yalnız değildir. Yargı eliyle yürütülen bu susturma ve sindirme operasyonu sökmeyecektir. Deniz çıkacak, yine mizah yapacak, yine gülecek ve sanatını milyonlarla buluşturmaya devam edecektir. Deniz Göktaş serbest bırakılsın. Sanat ve mizah susturulamaz. Deniz'i salın, sanatını özgürce sürdürsün."

Kaynak: ANKA

Seyit Aslan, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel EMEP lideri, Deniz Göktaş'ı susturma operasyonu sökmeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir
İran’dan ABD Başkan Yardımcısı Vance’e: Bu savaşı siz başlattınız İran'dan ABD Başkan Yardımcısı Vance'e: Bu savaşı siz başlattınız
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Nepal’de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı Nepal'de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim
Türkiye’de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha Kimse inanamadı Türkiye'de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha! Kimse inanamadı
Sünneti saray törenine çevirdiler Annenin girişi ağızları açık bıraktı Sünneti saray törenine çevirdiler! Annenin girişi ağızları açık bıraktı
86 tonluk dev operasyon Milyarlarca dolarlık altın böyle taşındı 86 tonluk dev operasyon! Milyarlarca dolarlık altın böyle taşındı
Yüz ifadesine dikkat ’Yakışıklı Mısırcı’yı illallah ettiren kadın Yüz ifadesine dikkat! 'Yakışıklı Mısırcı'yı illallah ettiren kadın

23:40
Korsan taksicilik yapan emekli polis, önce ceza yazan polisi ardından kendini vurdu
Korsan taksicilik yapan emekli polis, önce ceza yazan polisi ardından kendini vurdu
22:49
CHP ve Yeni Parti’den Üsküdar’da tekrarlanacak başkan vekilliği seçiminde ortak hareket etme kararı
CHP ve Yeni Parti'den Üsküdar'da tekrarlanacak başkan vekilliği seçiminde ortak hareket etme kararı
22:35
Trump: Kazma Dağı’nı çok yakında vurabiliriz
Trump: Kazma Dağı'nı çok yakında vurabiliriz
22:23
Umut Bozok’un hareketi maça damga vurdu
Umut Bozok'un hareketi maça damga vurdu
22:19
Maç bitti, Nuri Şahin çıldırdı: Yazıklar olsun
Maç bitti, Nuri Şahin çıldırdı: Yazıklar olsun
22:03
’Alihan Kuriş suç örgütü’ soruşturmasında firari İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı
'Alihan Kuriş suç örgütü' soruşturmasında firari İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı
21:55
Osimhen sakatlandı İşte 5 gollü nefes kesen maçın galibi
Osimhen sakatlandı! İşte 5 gollü nefes kesen maçın galibi
21:34
Galatasaray’da bir sakatlık daha İkinci yarıya çıkamadı
Galatasaray'da bir sakatlık daha! İkinci yarıya çıkamadı
21:30
Berhan Şimşek’ten şiddet gören Özlem Şanver ilk kez konuştu: ’Düzelecek, özür dilerim’ dedi, inandım
Berhan Şimşek'ten şiddet gören Özlem Şanver ilk kez konuştu: 'Düzelecek, özür dilerim’ dedi, inandım
20:15
Olaylı maçın faturası ağır oldu UEFA’dan Fenerbahçeli futbolculara ceza
Olaylı maçın faturası ağır oldu! UEFA’dan Fenerbahçeli futbolculara ceza
20:08
ABD, Türkiye’deki Golden Global Bank’ı yaptırım listesine aldı
ABD, Türkiye’deki Golden Global Bank’ı yaptırım listesine aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 01:00:22. #.0.3#
SON DAKİKA: EMEP lideri, Deniz Göktaş'ı susturma operasyonu sökmeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement