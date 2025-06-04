EMEP'ten CHP'li Belediyelere Yönelik Gözaltılara Sert Tepki - Son Dakika
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EMEP'ten CHP'li Belediyelere Yönelik Gözaltılara Sert Tepki

04.06.2025 17:17  Güncelleme: 19:42
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Emek Partisi, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada, gözaltına alınan belediye başkanları ve bürokratların sağlık kontrolüne götürülmesi işlemlerini eleştirerek, bunun bir çaresizlik görüntüsü olduğunu vurguladı. Partinin açıklamasında, iktidarın halkın iradesini gasbetme çabaları ve faşizm inşasının halk tarafından affedilmeyeceği ifade edildi.

(ANKARA) - Emek Partisi'nden (EMEP) yapılan açıklamada, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alınan belediye başkanları ve belediye bürokratlarının sağlık kontrolüne götürülme görüntüleri eleştirilerek, "Unutulmamalıdır ki, bu aynı zamanda bir çaresizlik görüntüsüdür. Halkın iradesini gasbetmek için faşizmin inşasında ısrar edenleri halk da affetmez" denildi.

EMEP'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alınan belediye başkanları ve belediye bürokratlarının sağlık kontrolüne götürülme görüntülerine tepki gösterildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tek adam iktidarı, halkın kendisine sandıkta verdiği yanıta karşı kurtuluşu, yargı sopasıyla halkın iradesini gasbederek faşizmin inşasını derinleştirmekte arıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iktidarın dayatmaları altında İstanbul Üniversitesi yönetiminde iptalinin ardından, üniversitenin öğrencilerinin barikatları kıyarak Saraçhane'ye akması, Saray iktidarına, "Kumpasını gördük, sana teslim olmayacağız" mesajıydı. Türkiye'nin dört bir yanına yayılan ve milyonları aşan kitlelerin protestolarına rağmen, iktidar her bulduğu başlıkta İBB operasyonlarına yeni bir dalga ekleme yoluna gitti. Çünkü artık, baskıyı durdurduğu anda düşeceğinin farkına varan bir iktidar var.

İBB'ye yönelik beşinci dalga kapsamında toplam dört ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan savcılıktaki işlemleri tamamlanan 5 belediye başkanı ile birlikte toplam 30 kişi tutuklama talebiyle, 6 kişi ise adli kontrol şartı istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğinde yeniden savunmaları alınan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in yanı sıra eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu dahil 22 kişi tutuklandı, 14 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Henüz yargılamaları dahi yapılmamış kişilerin, askeri darbe dönemlerinde ve sonrasında KCK operasyonları dönemindeki görüntülerle 'sıralı' biçimde götürülme görüntülerinin servis edilmesi, nöbetçi sulh ceza hakimliklerinin verecekleri kararın da önceden ilanıydı. Ama unutulmamalıdır ki, bu aynı zamanda bir çaresizlik görüntüsüdür. Halkın iradesini gasbetmek için faşizmin inşasında ısrar edenleri halk da affetmez. Türkiye'de emek, demokrasi ve barıştan yana güçler, iktidarın muhalefeti bölme ve ezme tutumuna karşı ortak bir mücadele hattında ısrar etmelidir."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel EMEP'ten CHP'li Belediyelere Yönelik Gözaltılara Sert Tepki - Son Dakika

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